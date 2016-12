Kalendarz (1) – co warto zobaczyć podczas weekendu (11.11-13.11)

Tak, to już dziś! Rozpoczynamy sezon, a co za tym idzie startujemy z naszym kalendarzem, z którego dowiecie się co warto obejrzeć. Póki co przyjrzymy się pierwszemu weekendowi z koszykówką akademicką. Starałem się to rozpisać jak najbardziej czytelnie, a przede wszystkim chronologicznie – tak, aby każdy mógł zaplanować sobie jakie mecze zamierza obejrzeć. Na czerwono oznaczyłem spotkania Polaków. Na zielono najciekawsze mecze – nie tylko ze względu na to, że zapowiadają się na wyrównane, ale także jeśli są interesujące pod innym względem, np. możliwość zobaczenia czołowych pierwszoroczniaków. Sprawdźcie! W ramach uzupełnienia – wyłamałem się z amerykańskiego schematu, więc gospodarz jest podany jako pierwszy. Są też spotkania na neutralnym terenie – wówczas w nawiasie znajduje się informacja gdzie mecz się odbędzie i w ramach jakiego turnieju/klasyku/czegoś innego. piątek, 11.11/sobota, 12.11 (155 spotkań) 18:00 Middle Tennessee – Milligan To właśnie ekipa, która sprawiła największą niespodziankę podczas poprzedniego NCAA Tournament zagra jako pierwszy reprezentant DIV I w nowym sezonie. Rywal słaby, rywalizujący w NAIA. Wyszczególniłem ten mecz tylko z kronikarskiego obowiązku, bowiem raczej będzie bez historii. O 19 i 20 z rywalami spoza DIV I zagra jeszcze kilka innych ekip, ale przejdźmy do ciekawszych spotkań. 22:00 Massachusetts – UMass Lowell O godzinie 22:00 zostanie rozegrany pierwszy pojedynek pomiędzy ekipami DIV I. Zawodnicy z głównego kampusu UMass w Amherst zmierzą się z koszykarzami z kampusu w Lowell. Faworytem oczywiście gospodarze z konferencji A-10. 00:30 Marquette – Vanderbilt (Veterans Classic – Annapolis, Maryland)

00:30 Villanova – Lafayette 30 minut po północy będziemy mogli zobaczyć ciekawy pojedynek pomiędzy ekipami z silnych konferencji. Spotkanie odbędzie się w ramach Veterans Classic. O tej samej godzinie sezon 2016/2017 rozpoczną mistrzowie z Villanovy. 1:00 Arizona – Michigan State (Armed Forces Classic, Hawaje)

1:00 North Carolina State – Georgia Southern

1:00 Xavier – Lehigh

1:00 Kentucky – Stephen F. Austin

1:00 Louisville – Evansville

1:00 Clemson – Georgia

1:00 VCU – UNC Asheville

1:00 Robert Morris – Penn

1:00 Rhode Island – Dartmouth

1:00 Baylor – Oral Roberts

1:00 UConn – Wagner

1:00 Tennessee – Chattanooga

1:00 Syracuse – Colgate

1:00 Cincinnati – Brown

1:00 West Virginia – Mount St. Mary’s

1:00 Miami – Western Carolina

1:00 Maryland – American

1:00 Purdue – McNeese State

1:00 Pittsburgh – Eastern Michigan

1:30 Florida – Florida Gulf Coast (Jacksonville Showcase – Jacksonville, Floryda)

1:30 Texas Tech – Houston Baptist O 1:00 będzie już naprawdę grubo! Hitem będzie spotkanie pomiędzy Arizoną a Michigan State, rozgrywane na Hawajach w ramach Armed Forces Classic. O 1:00 swoją rywalizację rozpoczyna także sporo ekip z mocnych konferencji, które zmierzą się ze słabszymi rywalami. Ciekawym spotkaniem o 1:30 bez wątpienia będzie pojedynek Florydy z Florida Gulf Coast. Dla osób, które nie będą zainteresowane tym co dzieje się na Hawajach dobrą alternatywą może być mecz pomiędzy Pittsburghiem i Eastern Michigan, gdzie uczelnia ze słabszej konferencji nie jest pozbawiona szans i powinno być sporo emocji. To tylko najciekawsze spotkania, które rozpoczną się o tej porze, bowiem generalnie będzie ich MASA. 2:00 Oklahoma State – Campbell

2:00 Murray State – Illinois State

2:00 Texas – Incarnate Word

2:00 Georgia Tech – Tennessee Tech

2:00 Wisconsin – Central Arkansas

2:00 Iowa State – Savannah State

2:00 Minnesota – Louisiana Lafayette O drugiej na parkiety wybiegną kolejne mocne ekipy, np. Iowa State i Wisconsin. Jeżeli lubicie mid-majorową rywalizację, to koniecznie powinniście obejrzeć spotkanie Murray State z Illinois State. Aczkolwiek stawiam, że niewiele osób się skusi, bowiem wciąż będzie trwał pojedynek pomiędzy Arizoną a MSU. Niemniej można włączyć się na drugą połowę! 3:00 Creighton – UMKC

3:00 UCLA – Pacific

3:00 Kansas – Indiana (Armed Forces Classic, Hawaje)

3:00 Tulane – North Carolina

3:00 Virginia Tech – Maine

3:00 Michigan – Howard

3:00 Arizona State – Portland State

3:00 Gonzaga – Utah Valley O godzinie 3:00 druga odsłona Armed Forces Classic, oczywiście znów hit – Indiana kontra Kansas. Z kronikarskiego obowiązku wynotowałem jeszcze pozostałe spotkania mocnych ekip o tej godzinie, ale sądzę, że zainteresowanie tymi meczami będzie raczej niewielkie. Na wyjeździe meczem z Tulane sezon rozpocznie North Carolina. Warto też zaznaczyć, że o tej porze sezon rozpoczyna Gonzaga, która w Spokane zagra ze słabą uczelnią Utah Valley. 4:00 UC Irvine – Utah State

4:00 California – South Dakota State

4:00 Pepperdine – Cal Poly

5:00 USC – Montana

5:00 San Diego State – San Diego

5:00 Saint Mary’s – Nevada

5:00 Oregon – Army

5:00 Harvard – Stanford (Szanghaj, Chiny) Najbardziej wytrwali będą mogli obejrzeć kilka ciekawych spotkań nawet w godzinach, które dla niektórych mogą uchodzić za poranne. Wyrównany pojedynek powinniśmy zobaczyć na kampusie UC Irvine. W derbach San Diego zdecydowanym faworytem są gospodarze z SDSU, ale być może ekipie z konferencji WCC uda się sprawić niespodziankę. W Chinach zostanie rozegrany mecz pomiędzy Harvardem a Stanfordem. Rok temu azjatyckie wojaże nie były zbyt udane, bowiem rozgrywane w Japonii spotkanie pomiędzy Pittsburghiem a Gonzagą zostało przerwane z powodu śliskiego parkietu. 8:00 Hawaii – SIU Edwardsville Ostatnim meczem będzie pojedynek pomiędzy mocno osłabioną ekipą Hawaii i słabym SIU Edwardsville. Obawiam się, że to spotkanie nie zbierze licznej widowni, bowiem większość z nas zapewne będzie odsypiać noc spędzoną z NCAA :). sobota, 12.11/niedziela, 13.11 (35 spotkań) 18:00 Georgetown – USC Upstate

18:00 Notre Dame – Bryant

19:00 Florida State – Charleston Southern Na rozgrzewkę będziecie mogli zobaczyć Georgetown, Floridę State lub Notre Dame w starciu ze słabszymi ekipami. Wg mnie największą szansę na sprawienie niespodzianki ma USC Upstate. 23:00 UC Santa Barbara – Nebraska Omaha

23:30 Duke – Grand Canyon O 23:30 sezon rozpocznie Duke. Ciekawie zapowiada się spotkanie w Kalifornii pomiędzy UCSB a Nebraska Omaha, ale stawiam, że większość z nas będzie sprawdzać jak w pierwszej próbie pokażą się pierwszoroczniacy z Duke – no, przynajmniej ci, którzy obecnie są zdrowi. 01:00 Saint Joseph’s – Toledo

01:30 Butler – Northern Colorado

02:00 Davidson – Appalachian State Po obejrzeniu Blue Devils będziecie mogli rzucić okiem na Butler, popisy strzeleckie Jacka Gibbsa z Davidson, bądź obejrzeć bardzo ciekawie zapowiadający się mecz pomiędzy Saint Jospeh i całkiem solidną ekipą Toledo z konferencji MAC. niedziela, 13.11/poniedziałek, 14.11 (49 spotkań) 18:00 Michigan – IUPUI

20:00 James Madison – Rice

20:00 SMU – Eastern Michigan

20:00 North Carolina State – St. Francis NY

20:00 Seton Hall – Central Connecticut

22:00 Colorado State – New Mexico State

22:00 North Carolina – Chattanooga

23:00 Oklahoma – Northwestern State Wieczór zapowiada się całkiem ciekawie. Po raz pierwszy u siebie zagra North Carolina, pierwszy mecz bez Buddy’ego Hielda rozegra Oklahoma. Interesująco powinno być w spotkaniach Colorado State – New Mexico i SMU – Eastern Michigan. 00:00 Kentucky – Canisius

00:00 South Carolina – Holy Cross

00:00 Penn State – Duquesne

01:00 Washington – Yale

01:00 USC – Nebraska Omaha

02:00 Wichita State – Long Beach State

02:00 Florida – Mercer (Jacksonville Showcase – Jacksonville, Floryda)

02:00 Nebraska – Sacramento State

03:00 Arizona State – Cal Poly

03:00 UCLA – Cal State Northridge Również po północy będzie co oglądać. Nieźle zapowiadała się wizyta Yale w stanie Waszyngton, ale po kontuzji Makaia Masona potencjał kadrowy Bulldogs znacznie spadł. Wobec tego najciekawiej wygląda spotkanie Wichity State z LBSU. 49ers powinni sprawić sporo problemów ekipie WSU, w której nie ma już żadnego koszykarza z tych najlepszych dla Shockers momentów, jak chociażby występu w Final Four w 2013 roku i pamiętnej porażki z Louisville.

