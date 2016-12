Nasz przedsezonowy Power Ranking NCAA – TOP25

Sezon wystartował. Za nami już trzy meczowe dni. Jeszcze przed sezonem nasza redakcyjna trójka oraz gościnnie Paweł Michalak wytypowała swoje najlepsze 30 drużyn na starcie sezonu. Prawdopodobnie następne tego typu zestawienie ukaże się przed startem sezonu regularnego w konferencjach. Oto co nam wyszło po zliczeniu punktów już teraz. Zasada punktowania była prosta. Najlepsza ekipa dostawała 30 punktów a najsłabsza 1 punkt. Nasza czwórka oddała swoje głosy w sumie na 37 drużyn czyli byliśmy w miarę zgodni. Każdy z nas wskazał Duke jako najsilniejszą drużynę na starcie sezonu. 1. Duke 120 pkt.

2. Kansas 113

3. Kentucky 108

4. Villanova 106

5. Oregon 105

6. North Carolina 100

7. Indiana 89

8. Arizona 88

9. Xavier 86

10. Virginia 83 11. Wisconsin 78

12. Louisville 76

13. Michigan State 75

14. UCLA 67

15. Gonzaga 66

16. Purdue 63

17. Saint Mary’s 58

18. Connecticut 48

19. Syracuse 45

20. West Virginia 45 21. Florida State 27

22. Rhode Island 26

23. Texas 21

24. Iowa State 19

25. Butler 19 Poza rankingiem: 26. Texas A&M 19

27.Miami(FL) 17

28. Creighton 16

29. Maryland 16

30. Florida 15

31. Ohio State 11

32. Cincinnati 10

33. Oklahoma 7

34. Wichita State 7

35. California 4

36. VCU 3

37. NC State 2

