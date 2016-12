Kalendarz (2) – (16.11-18.11)

Kalendarz miał być w poniedziałek, ale natłok pracy spowodował, że nieco się spóźniłem. Większość z Was jednak zapewne doskonale wiedziała, że wczoraj odbyły się spotkania Duke – Kansas i Michigan State – Kentucky, więc stawiam, że to właśnie one spowodowały, że nie spaliście w nocy. Sprawdźmy co w kolejnych dniach. środa, 16.11/czwartek, 17.11 (51 spotkań) 01:00 Butler – Northwestern

01:00 Indiana – UMass Lowell

01:00 North Florida – Miami

05:00 California – UC Irvine Noc ze środy na czwartek nie będzie należała do najciekawszych. Dobrze zapowiada się spotkanie Butler z Northwestern i „derby” Florydy pomiędzy North Florida i Miami, ale to raczej za mało żeby zrywać się z łóżek, prawda? czwartek, 17.11/piątek, 18.11 (61 spotkań) 17:00 Clemson – Davidson ( )

19:00 Xavier – Missouri (Tire Pros Invitational)

22:30 Northern Iowa – Arizona State (Tire Pros Invitational)

01:00 Pittsburgh – SMU (2K Classic Benefitting Wounded Warrior Project)

01:00 St. Bonaventure – Florida (Lakeland Showcase)

03:00 Iowa – Seton Hall

03:30 Michigan – Marquette (2K Classic Benefitting Wounded Warrior Project)

04:00 Cal Poly – Cal St. Dominguez Hill Znacznie ciekawiej będzie w czwartek. Wówczas już wieczorem kilka ciekawych spotkań w ramach turnieju Tire Pros Invitational. Nie gorzej będzie także po północy, między innymi za sprawą kolejnej ciekawej imprezy – 2K Classic Benefitting Wounded Warrior Project. O czwartej w nocy z ekipą z drugiej dywizji zagra Cal Poly z Jakubem Niziołem w składzie. piątek, 18.11/sobota, 19.11 (60 spotkań) 01:00 Texas A&M – USC

01:00 Arkansas – UT Arlington

01:00 Syracuse – Monmouth

02:00 Kansas – Siena

02:30 Creighton – Washington State (U.S. Virgin Islands Paradise Jam)

02:30 Gonzaga – Bryant

03:00 Minnesota – St. John’s

03:00 New Mexico – New Mexico State

04:00 Nevada – Oregon W nocy z piątek na sobotę o całkiem wczesnej – jak na spotkania Gonzagi – zagrają Bulldogs. Tym razem ich rywalem będzie uczelnia Bryant. Świetnie zapowiada się spotkanie Texas A&M z USC. Ciekawie powinno być w drbach stanu Nowy Meksyk.

Posted by Lehu @ 16 listopada 2016

0 Comments Add Comment

No comments yet. Be the first to leave a comment !