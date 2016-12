Kalendarz (3) – (19.11-20.11)

Wszystko dzieje się tak szybko, że nie nadążam z pisaniem kalendarza. Wobec tego bez przedłużania – sprawdźcie co będzie do obejrzenia w weekend. sobota, 19.11/niedziela, 20.11 (68 spotkań) 18:30 Penn State – Duke (Hall Of Fame Tip-Off, Naismith Bracket, Uncasville, CT)

20:00 Dayton – Saint Mary’s

21:00 Rhode Island – Cincinnati (Hall Of Fame Tip-Off, Naismith Bracket, Uncasville, CT)

22:00 Miami – Penn

23:00 Cal Poly – Bethesda (NCCAA)

02:00 Nebraska – Louisiana Tech niedziela, 20.11/poniedziałek, 21.11 (59 spotkań) 19:00 Virginia – Yale

19:00 West Virginia – New Hampshire

20:30 Arizona State – Davidson (Tire Pros Invitational, Kissimmee, FL)

23:00 Clemson – Oklahoma (Tire Pros Invitational, Kissimmee, FL)

00:00 Saint Joseph’s – Mississippi (U.S. Virgin Islands Paradise Jam, St. Thomas, VI)

01:00 Michigan State – Florida Gulf Coast

01:30 Northern Iowa – Xavier (Tire Pros Invitational, Kissimmee, FL)

02:30 North Carolina State – Creighton (U.S. Virgin Islands Paradise Jam, St. Thomas, VI)

03:30 Villanova – UCF (Gildan Charleston Classic, Charleston, SC)

