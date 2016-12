Polacy: Świetny występ Karnowskiego!

Świetny występ zaliczył Przemek Karnowski w spotkaniu z Bryant. Gonzaga wygrała 109:70, a polski podkoszowy zaliczył 22 punkty (trafiając 9 z 13 rzutów z gry) i 8 zbiórek, w tym jedną w ataku. Ponadto dorzucił dwa bloki, dwie asysty, 1 przechwyt, ale zaliczył też dwie straty. W 20 minut gry nie faulował ani razu. W drugiej dywizji Adams State przegrało z silną – jak na realia drugiej dywizji – uczelnią Midwestern State. W ekipie pokonanych 8 minut zagrał Szymon Walczak, który zdobył 2 punkty, dorzucił jedną zbiórkę, jeden blok i dwukrotnie tracił piłkę.

