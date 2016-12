3punkty z nocy 28/29.12.2016

Czasu coraz mniej, a dzieję się coraz więcej, więc spróbujemy z czymś nowym. W krótkich odnośnikach będziemy podsumowywać najważniejsze wydarzenia z nocy i to nie koniecznie te związane z samymi meczami, czy koszykówką. Dziś jednak tylko sportowo. 1) W wygranym spotkaniu Penn z Drexel 75:67 ponownie nie wystąpił Jakub Mijakowski, za to coraz więcej szans gry otrzymuje Jakub Nizioł, który na boisku spędził rekordowe 14 minut notując 3 punkty (1/3 z gry) oraz 6 zbiórek. Jego Cal Poly uległo jednak na wyjeździe Grand Canyon 64:71. Całe spotkanie można obejrzeć na YouTube. 2) W meczu nocy pierwszą porażkę w sezonie odniosła ekipa UCLA, która uległa Oregon 87:89. Jeszcze 3,5 minuty przed końcem Bruins prowadzili 8 punktami, a ostatnie 60 sekund spotkania rozpoczynali z 4 punktowym prowadzenie. Jednak po szalonej końcówce i dwóch szczęśliwych trójkach w samej końcówce, to gracze Ducks z boiska schodzili zwycięsko. Bohaterem okazał się Dillon Brooks zdobywając 23 oczka (9/20 z gry), 9 zbiórek i 4 asysty oraz trafiając trójkę równo z końcową syreną. 3) Josh Hart rzutem za trzy na 10 sekund przed końcem musiał ratować Villanova przed sensacyjną porażką z DePaul. Przegranej nie udało się za to uniknąć Indianie, która musiała uznać wyższość Nebraska 83:87 oraz Louisville ulegającej Virginia 53:61. Akcją nocy popisał się Dennis Smith Jr. z NC State (nie licząc oczywiście rzutu Brooksa):

