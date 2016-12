3punkty z nocy 29/30.12.2016

Utrzymując rozpoczętą wczoraj tradycje pora na kolejne podsumowanie nocy. Ponownie poza boiskami niewiele się działo, więc skupimy się głównie na meczach. 1) Trochę czasu na rozpędzenie potrzebowała Gonzaga, ale ostatecznie pewnie pokonała Pepperdine 92:62 w pierwszym spotkaniu wewnątrz konferencji WCC. Przemek Karnowski na boisku spędził 22 minuty notując 16 punktów (7/11 za 2, 2/6 za 1), 7 zbiórek i 3 przechwyty. Obecny bilans Bulldogs to 13-0 i w niektórych miejscach już rozpoczęły się rozważania czy mają szanse na zakończenie sezonu bez porażki. Całe spotkanie można obejrzeć z odtwarzania na livestream.com. 2) St John’s sprawiło nie małą niespodziankę pokonując wyżej notowany zespół Butler 76:73 na otwarcie rywalizacji w konferencji Big East. Jeszcze 59 sekund przed końcem to Bulldogs prowadzili dwoma oczkami, ale w ostatnich 10 sekundach spotkania Shamorie Ponds czterokrotnie trafił z linii rzutów wolnych pieczętując zwycięstwo swojego zespołu. Bohater Red Storm w sumie uzbierał 26 punktów (9/15 z gry, 6/6 za 1), 7 zbiórek, 2 przechwyty oraz 2 bloki i bezsprzecznie był najlepszym graczem meczu. 3) Isaiah Briscoe zanotował trzecie triple-double w historii Kentucky (drugie gracza Wildcats w przeciągu miesiąca) zdobywając 19 punktów, 10 zbiórek i 11 asyst. Postacią numer jeden był jednak Malik Monk, który uzbierał 34 punkty (6/9 za 2, 5/7 za 3, 7/8 za 1) i 6 zbiórek prowadząc UK do pewnego zwycięstwa nad Ole Miss 99:76. Popisał się też akcją dnia:

