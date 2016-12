3punkty z nocy 30/31.12.2016

Kansas pokonuje TCU, a UCLA Oregon State, Baylor pozostaje wciąż niepokonane, Ivan Rabb notuje 16 punktów i 16 zbiórek, ale California przegrywa z Arizoną. To na szybko najistotniejsze wyniki z nocy, o których nie wspominamy w trzech punktach poniżej. W skrócie faworycie wygrywali zgodnie z planem. 1) Obie „polskie” ekipy z I Dywizji wygrały swoje spotkanie i tak West Virginia pokonała Oklahoma State 92:75, a Penn – Fairfield 74:68. Niestety Polacy całe mecze przesiedzieli na ławkach rezerwowych. W II Dywizji natomiast zespoły z naszymi rodakami w składach przegrali swoje pojedynki i Colorado Mesa uległa MSU Denver 89:98 (Filip Nowicki od początku sezonu kontuzjowany), a Adams State przegrało z Colorado Christian 101:110. Szymon Walczak otrzymał 18 minut gry i w tym czasie uzbierał 5 punktów (2/3 za 2, 1/1 za 1) i 3 asysty. 2) Drużyna Oregon w drugim spotkaniu z rzędu wygrała z niepokonaną wcześniej ekipą. Kilka dni temu z UCLA, a w nocy z USC 84:61 i o ile zwycięstwo nad Bruins to małe zaskoczenie, tak Trojans pokonali już zgodnie z planem. Ponownie najlepszym zawodnikiem okazał się Dillon Brooks, który w 24 minuty uzbierał 28 punktów (5/6 za 2, 4/4 za 3, 6/6 za 1), 3 zbiórki oraz 3 asysty. Tym samym pozostały już tylko cztery drużyny bez porażki i są to Baylor, Gonzaga, Villanova oraz Creighton. Co ciekawe dwie ostatnie zagrają przeciwko sobie już dziś wieczorem. The fastest route to the rim is through the air. #GoDucks pic.twitter.com/PVVwVc2qGm — GoDucks (@GoDucks) 31 grudnia 2016 3) Zespół Butler miał nieprzyjemną przygodę podczas powrotu do domu. W trakcie lotu doszło do rozszczelnienia samolotu. Zrobiło się zimno, w kabinie zgasły światła i wysunęły się maski z tlenem, które wszyscy pasażerowie mieli założyć. Piloci natomiast musieli awaryjnie lądować, ale na szczęście nikomu nic się nie stało i dalszą część podróży drużyna kontynuowała autobusem. Nate Hickman z Columbia z akcją nocy:



Posted by Kosi @ 31 grudnia 2016

0 Comments Add Comment

No comments yet. Be the first to leave a comment !