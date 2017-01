3punkty z nocy 31.12.2016/01.01.2017

Noc wielkich emocji i niespodzianek, a najwięcej działo się w konferencji ACC. Aż 12 pojedynków zakończyło się dopiero po doliczonym czasie gry, odbył się również mecz dwóch niepokonanych ekip z Big East, a grali też Polacy. To co najciekawsze poniżej w trzech punktach. 1) Całkiem dobrą noc zaliczyli Polacy w NCAA. W II Dywizji Szymon Walczak spotkanie rozpoczął w pierwszej piątce, ale na boisku spędził 13 minut notując 3 punkty (1/1 za 2, 0/1 za 3, 1/2 za 1) i 2 zbiórki. Adams State uległo jednak Chadron State 58:66 i była to ich 5 porażka z rzędu (obecny bilans to 5-9). Cały mecz ASU oraz część wcześniejszych można obejrzeć tu. W wysoko przegranym spotkaniu Cal Poly z Princeton 52:81 Jakub Nizioł rozegrał 10 minut oddając jeden celny rzut z dystansu. Świetnie swoje warunki i umiejętności wykorzystał Przemek Karnowski w pewnie wygranym pojedynku Gonzagi z Pacific 81:61. W 32 minuty Polak zdobył 19 punktów (8/10 za 2, 3/4 za 1), 5 zbiórek i rekordowe 7 asyst, a całe spotkanie można obejrzeć na livestream.com. 2) Rzuty za trzy zdecydowały o losach kilku spotkań. Virginia Tech w przekonywujący sposób pokonała Duke 89:75 trafiając 8 na 13 rzutów z dystansu. Florida State dzięki trójce Dwayne’a Bacona (29 punktów, 6/9 za 3) w ostatnich sekundach pokonała niespodziewanie Virginię 60:58. A punkty Steve’a Vasturia na 3 sekundy prze końcem dała zwycięstwo po dogrywce Notre Dame nad Pittsburgh 78:77. Sporą sensacje sprawiła też Georgia Tech prowadzona przez Josha Pastnera pokonując North Carolina 75:63, jednak w tym meczu obie drużyny słabo spisały się na dystansie rzucając odpowiednio 3/11 i 5/26. 3) Zgodnie z planem swoje mecze wygrywały drużyny Villanova pokonując Creighton 80:70 (38 zwycięstwo Wildcats w roku kalendarzowym 2016), Louisville wygrywając z Indiana 77:62, Xavier zwyciężając nad Georgetown 81:76, a Saint Mary’s pokonując San Diego 72:60. Akcja dnia to kontra zawodników Virginia Tech w końcówce spotkania z Duke:

Posted by Kosi @ 1 stycznia 2017

