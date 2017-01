3punkty z nocy 02/03.01.2017

Tym razem w nocy grały głównie drużyny z mniejszych konferencji, które nie przyciągają zbytnio naszej uwagi. Między innymi UNC Greensboro pokonało Chattanooga 73:68, UL Lafayette – Little Rock 69:52, a jedyne zespoły bez zwycięstwa w I Dywizji Alabama A&M i Mississippi Valley State nie wykorzystały swoich szans ponownie ulegając rywalom. 1) Drużyna Birmingham-Southern (III Dywizja) w pierwszym spotkaniu wewnątrz konferencji po dogrywce pokonała Millsaps 69:68. Mateusz Rudak z powodu problemu z przewinieniami na boisku spędził tylko 16 minut, co i tak nie przeszkodziło mu w byciu jednym z czołowych strzelców i uzbierał 10 punktów (4/6 za 2, 0/1 za 3, 2/4 za 1) oraz 2 zbiórki. Panthers legitymują się obecnie bilansem 5 zwycięstw i 6 porażek. 2) Nie najlepiej układa się ten sezon dla zespołu Duke. We wszystkich przedsezonowych rankingach byli typowani jako jedni z głównych kandydatów do mistrzostwa i można było zaryzykować tezę, że na papierze mają najlepszy skład. Tyle teorii, bo w praktyce wyszło zupełnie inaczej. Jeszcze przed startem sezonu operacje kolana musiał przejść Harry Giles, który w rezultacie opuścił 11 spotkań i teraz jest ostrożnie wprowadzany do gry. Z urazami zmagała się również dwójka freshmanów Jayson Tatum i Marques Bolden, a pod koniec grudnia na bliżej nieokreślony czas zawieszony został Grayson Allen, który podciął gracza Elon i nie było to jego pierwsze takie przewinienie w 2016 roku. Wczoraj natomiast pojawiło się oświadczenie, że w piątek trener Mike Krzyzewski przejdzie operacje pleców i może opuścić nawet do czterech tygodni. Oznacza to, że jeszcze w czwartek poprowadzi mecz z Georgia Tech, a później jego obowiązki przejmie Jeff Capel. Fanów Blue Devils czeka więc kolejny trudny okres, co wciąż nie przekreśla ich szans na mistrzostwo. 3) Do niecodziennej sytuacji doszło w żeńskiej lidze NCAA. Zawodniczki Duke przy wybiciu piłki ze środka boiska broniły nie tej strony, co powinny… Akcja dnia należy jednak do Daniela Dixona, który wygrał mecz dla William & Mary trafiając za trzy równo w końcową syreną w doliczonym czasie gry.

