3punkty z nocy 03/04.01.2017

Zgodnie z planem i bez większych problemów swoje spotkania wygrały ekipy Kentucky, Florida oraz Wisconsin, ale emocji i kontrowersji nie zabrakło w pozostałych pojedynkach z udziałem czołowych drużyn. 1) Sporo pecha miała drużyna West Virginia, która po dogrywce przegrała z Texas Tech 76:77. Wprawdzie gracze Mountaineers mieli trochę szczęścia doprowadzając do doliczonego czasu gry po chaotycznej akcji za sprawą trójki Nathana Adriana, to jednak gdyby nie celna trójka Anthony’ego Livingstona rozgrywki w konferencji Big 12 zaczęliby od dwóch wygranych. Niestety Maciej Bender ponownie nie pojawił się na boisku. 2) W dość kontrowersyjnych okolicznościach zakończyło się spotkanie Kansas State z Kansas. Wygrali ci drudzy 90:88 dzięki punktom spod kosza równo z końcową syreną Sviatoslava Mykhailiuka i wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że robiąc dwutakt popełnił błąd kroków. Mimo ewidentnej pomyłki już wiemy, że konferencji Big 12 nie zamierza wystosować żadnego komunikatu i wynik nie ulegnie zmianie. Dogrywka była potrzeba do rozstrzygnięcia pojedynku North Carolina z Clemson i ostatecznie Ci pierwsi prowadzeni przez Joela Berry’ego (31pkt, 5 zb, 3 as) wygrali 89:86. Po meczu trener Brad Brownell wymienił kilka zdań z Roy’m Williamsem. 3) Niecodzienne linijki statystyczne odnotowano w nocy. 31 celnych rzutów wolnych na 31 oddanych pomogło wygrać Kent State nad Ball State 100:90. Jest to nowy rekord konferencji MAC, a do rekordu całej NCAA zabrakło tylko 3 rzutów. Darius Dawkins z Jacksonville zdobył 41 punktów w zaledwie 27 minut, przy tylko 19 oddanych rzutów z gry. Zawdzięcza to 13 celnym trójką na 17 prób, choć trzeba odnotować, że rywalem był zespół spoza I Dywizji. Wynikiem 48:43 zakończyło się spotkanie UCF z East Carolina, a Tacko Fall rozegrał najgorszy mecz w sezonie pudłując wszystkie 6 rzutów w gry. We wcześniejszych 14 meczach center Knight spudłował tylko 17 rzutów na 109 prób. Tym razem akcja dnia pochodzi z II Dywizji. Bohaterem Derek Harper: Insane. Dunk of the year candidate from DII Clark Atlanta. (via @HBCUGameday) pic.twitter.com/awlNdMSEH1 — NCAA March Madness (@marchmadness) 4 stycznia 2017

Posted by Kosi @ 4 stycznia 2017

