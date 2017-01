3punkty z nocy 04/05.01.2017

Sporo działo się w ACC i Big East, ale ciekawie było także na innych parkietach. Między innymi 25 punktów (11/14 z gry), 9 punktów i 4 asysty Justina Pattona przyczyniło się do wygranej Creighton nad St. John’s 85:72. Oregon bez większych problemów poradziło sobie z Washingtonem 83:61, a spory wkład w wynik miał Tyler Dorsey notując 28 oczek trafiając 8/12 za 3. 1) Z łatwością Davenport uporało się z ekipą Madonna 83:49, a 14 minut na boisku spędził Dawid Czerniawski. Polak w tym czasie trafił wszystkie 6 swoich rzutów za dwa notując 12 punktów, 3 zbiórki i 2 przechwyty. Była to trzecia wygrana Panthers z rzędu i aktualnie legitymują się bilansem 13 zwycięstw i 4 porażek. Dawid przeciętnie w 18 minut gry zdobywa w sezonie średnio 6,8 pkt i 4zb. 2) Pozostały już tylko dwie ekipy bez porażki. W meczu nocy zespół Butler sensacyjnie pokonał Villanova 66:58 między innymi dzięki dobrej postawie rezerwowych. Senior Kethan Savage dał z ławki 13 oczek, a Avery Woodson dodał 8, podczas gdy dwóch rezerwowych Wildcats w sumie dało punktów 6 (Nova grała 7-osobową rotacją). 😲(via @FS1) https://t.co/IkjGrhTeLM — NCAA March Madness (@marchmadness) 5 stycznia 2017 Z problemami, ale zwycięsko z parkietu schodzi gracze Baylor kończąc spotkanie serią 10-2 i wygrywając z Iowa State 65:63. Zwycięskie punkty 9 sekund przed końcem rzucił Manu Lecomte. 3) Dziwne rzeczy dzieją się w konferencji ACC. Drużyna Georgia Tech, która niedawno pokonała North Carolina została zdemolowana przez Duke 57:110 (do gry wrócił Grayson Allen). Virginia Tech, która wcześniej pewnie ograła Duke w nocy uległa prowadzonej przez Dennisa Smitha Jr. (27pkt, 11zb, 11as, 5prz) NC State 78:104. Notre Dame dość niespodziewanie wygrało z Louisville 77:70, Virginia w podobnych okolicznościach po dogrywce uległa Pittsburgh 76:88, a Syracuse ograło Miami (FL) 70:55. W rezultacie aż 10 zespołów po dwóch rozegranych spotkaniach w konferencji ma bilans 1-1. Cameron Oliver z Nevady i jego akcja dnia. GIF Worthy? Absolutely. @SpaceCamm pic.twitter.com/RMfX1CLcy6 — NevadaWolfPackTV (@WolfPack_TV) 5 stycznia 2017

