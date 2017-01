3punkty z nocy 06/07.01.2017

Szybkie podsumowanie występów Polaków z nocy oraz plan najciekawszych spotkań na sobotę. Start już od 18. 1) W II Dywizji Colorado Mesa rozgromiło zespół Chadron State 94:49 (Filip Nowicki kontuzjowany), a Adams State uległo UCCS 81:94. Szymon Walczak ponownie rozpoczął spotkanie w pierwszej piątce i przebywając na boisku 19 minut uzbierał 4 punkty (1/1 za 2, 2/2 za 1) oraz 3 asysty. Cały mecz z odtwarzania do obejrzenia tu. W III Dywizji bardzo dobre spotkanie rozegrał Mateusz Rudak, ale jego Birmingham-Southern uległo Rhodes 100:142. Polak trafił 12 na 17 rzutów za dwa oraz 4 na 9 z wolnych notując 28 punktów (najwięcej w zespole) i 8 zbiórek. 2) W najciekawszych pojedynkach nocy Dayton za sprawą Scoochie’ego Smitha (21 punktów, 6 asyst, 5 zbiórek, 4 przechwyty) wygrało z Rhode Island 67:64, a Oakland pokonało Valparaiso 78:66 (Martez Walker – 25 punktów, 5 zbiórek, 3 asysty, 3 przechwyty). 3) Jak w zwykle w sobotę masa spotkań do wyboru, w tym ciekawe spotkania Polaków: 18:00 Syracuse – Pittsburgh

18:00 Georgetown – Butler

19:00 TCU – West Virginia

19:00 VCU – UMass

20:00 Florida State – Virginia Tech***

20:00 Providence – Creighton

20:45 Davenport – Cornerstone (NAIA, Dawid Czerniawski)

21:00 Notre Dame – Clemson

21:15 Michigan – Maryland

23:00 Indiana – Illinois

0:00 Auburn – Ole Miss

1:00 Baylor – Oklahoma State

1:00 Princeton – Penn

1:15 Kansas – Texas Tech

1:30 Villanova – Marquette

2:00 North Carolina – NC State

2:00 UC Davis – Cal Poly

2:30 Kentucky – Arkansas

3:00 MSU Denver – Admas State (II Dywizja, Szymon Walczak)

3:00 Houston – Cincinnati

3:30 Arizona – Colorado

4:00 Portland – Gonzaga

5:00 San Francisco – Saint Mary’s

