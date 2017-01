3punkty z nocy 07/08.01.2017

Tym razem pomimo sporej liczby spotkań obyło się bez większych niespodzianek, a też z powodu trudnych warunków atmosferycznych przełożono osiem meczy, w tym North Carolina z NC State oraz Portland z Gonzaga. Grali za to inni Polacy, a na uwagę zasługuje zwłaszcza świetny występ Szymona Walczaka w II Dywizji. 1) West Virginia pokonała TCU 82:70, a Penn uległo Princeton 52:61. Niestety w obu spotkaniach nie zobaczyliśmy Polaków na boisku i zarówno Maciej Bender jak i Jakub Mijakowski przesiedzieli całe mecze na ławce. 8 minut gry otrzymał za to Jakub Nizioł, który w tym czasie spudłował dwa rzuty za trzy oraz wykorzystał jeden z dwóch rzutów wolnych, a jego Cal Poly uległo UC Davis 64:68. Najlepszy mecz w karierze rozegrał Szymon Walczak przyczyniając się do zwycięstwa Adams State nad MSU Denver 85:81. Polak spotkanie rozpoczął w pierwszej piątce i przebywając na boisku rekordowe 36 minut uzbierał 18 punktów (2/3 za 2, 1/1 za 3, 11/14 za 1) oraz 3 zbiórki. Niestety jak na złość to spotkanie z odtwarzania można obejrzeć tylko odpłatnie. W NAIA Davenport pokonało Cornerstone 90:81, a Dawid Czerniawski zdobył 12 punktów (6/9 za 2), ale miał też 5 fauli, co ograniczyło jego czas gry do 17 minut. 2) Wszystkie wyżej notowane ekipy wygrały swoje spotkania, choć niektóre musiały włożyć w to nieco więcej wysiłku. Poniżej krótkie zestawienie wyników: #1 Villanova – Marquette 93:81

#2 Baylor – Oklahoma State 61:57

#3 Kansas – Texas Tech 85:68

#6 Kentucky – Arkansas 97:71

#7 West Virginia – TCU 82:70

#8 Duke – Boston College 93:82

Georgia Tech – #9 Louisville 50:65

Providence – #10 Creighton 64:78

#12 Florida State – #21 Virginia Tech 93:78

Washington State – #15 Oregon 66:85

#16 Xavier – St. John’s 97:82

#17 Arizona – Colorado 82:73

Georgetown – #18 Butler 76:85 (po dogrywce)

San Francisco – #19 Saint Mary’s 52:63

Houston – #22 Cincinnati 58:67

#23 Notre Dame – Clemson 75:70

#24 Florida – Tennessee 83:70

#25 Indiana – Illinois 96:80 3) W spotkaniu ostatnich dwóch drużyn bez zwycięstwa lepszy okazał się zespół Alabama A&M wygrywając z Mississippi Valley State 79:76. Tej nocy jednak najciekawszy był pojedynek Nevady z New Mexico. W drugiej połowie do swoich rywali tracili już nawet 25 punktów, a jeszcze na 75 sekund przed końcem spotkania gracze Wolf Pack przegrywali 76:90, ale dzięki 6 trójkom oraz fatalnej skuteczności ich przeciwników z linii rzutów wolnych doprowadzili do remisu 94:94. Co ciekawe w doliczonym czasie gry także przegrywali 98:103, ale zdołali wrócić i ostatecznie wygrać 105:104 po trójce świetnego tego dnia Jordana Caroline’a (45 punktów, 13 zbiórek) na 2 sekundy przed końcem. Dokładną analizę końcówki wraz z filmikami znajdziecie na stronie The Comeback. Akcja dnia to przepychanka zawodników oraz trenerów Georgia oraz Missouri w przerwie meczu: Choć Troy Baxter Jr. z UNLV także zasługuje na wyróżnienie:

