Zgodnie z planem swoje spotkania wygrały zespoły UCLA, Virginia i North Carolina, a nieco więcej działo się w innych meczach. Między innym po raz pierwszy w Big Ten przegrała ekipa Nebraska, a pierwsze zwycięstwo w konferencji AAC odniosła drużyna Connecticut. 1) Drużyna Birmingham-Southern uległa Hendrix 53:79, a Mateusz Rudak w 21 minut gry uzbierał 6 punktów (3/5 za 2, 0/1 za 3) i 4 zbiórki, ale miał też 5 strat. Aktualnie Panthers legitymują się bilansem 5 zwycięstw i 8 porażek, a w konferencji SAA mają 1-2. 2) California pokonała USC 74:73, a bohaterem meczu okazał się Ivan Rabb. Może statystycznie tak nie imponował jak ostatnio („tylko” 17pkt, 8zb, 2as, 3prz, 2bl), ale to on 5 sekund przed końcem wykorzystał oba rzuty wolny wyprowadzając swój zespół na jednopunktowe prowadzenie, a następnie zablokował rzut gracza Trojans pieczętując wygraną Golden Bears. 3) W pojedynku Purdue z Wisconsin lepsi okazali się ci pierwsi wygrywając 66:55. Boilermakers w połowie pierwszej części gry zaczęli wypracowywać sobie przewagę, którą kontrolowali i utrzymali już do końca meczu. Caleb Swanigan zdobył kolejne double-double notując 18 punktów i 13 zbiórek, ale miał też aż 8 start. Dla porównania cały zespół Badgers miał w sumie 9 strat. W akcji dnia dziś Lonzo Ball, za ten dunk, ale także za 21 punktów, 6 zbiórek, 8 asyst, 3 przechwyty i 2 bloki:

