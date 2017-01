3punkty z nocy 10/11.01.2017

Dziś z dużym opóźnieniem, ale czasem tak bywa. Bez niespodzianek Kentucky pokonało Vanderbilt 87:81, a Florida – Alabama 80:67. Villanova nie pozostawiła żadnych złudzeń Xavier wygrywając 79:54. A Kansas dzięki świetnej drugiej połowie pokonało Oklahoma 81:70, choć do przerwy przegrywali 27:36. 1) Drużyna West Virginia sprawiła sporą sensacje pokonując Baylor 89:68. Dzięki świetnej obronie gracze Mountaineers wymusili aż 29 strat (!!!) rywali, co przełożyło się na świetną drugą odsłonę wygraną 50:36. Była to pierwsza porażka Bears w tym sezonie, co oznacza, że jedyną pozostałą ekipą bez przegranej jest Gonzaga. Nathan Adrian miał 22 punkty i 6 zbiórek, a Jevon Carter dodał 17 oczek, 7 asyst i 5 przechwytów. Maciej Bender na boisku spędził 4 minuty pudłując jeden rzut oraz notując stratę. 2) Florida State w przekonywujący sposób wygrała z Duke 88:72, co oznacza że Seminoles rywalizacje w ACC rozpoczynają od bilansu 4-0 pokonując wcześniej Wake Forest, Virginia i Virginia Tech. Dla zwycięzców 21 punktów rzucił Xavier Rathan-Mayes, zaś w Blue Devils 23 oczka miał Luke Kennard, a 21 dodał Jayson Tatum. Grayson Allen natomiast ponownie stał się temat rozmów i to nie z powodu dobrej gry, a kolejnego kontrowersyjnego zachowania: 3) Z pozostałych ciekawych wyników. Zespół Texas Tech sprawił kolejną niespodziankę zwyciężając nad Kansas State 66:65, a antybohaterem meczu został trener Wildcats Bruce Weber, który zbyt dosadnie okazał swoje niezadowolenie z decyzji sędziów za co został ukarany przewinieniem technicznym. Gracze Red Raiders wykorzystali 3 z 4 rzutów wolnych pieczętując drugą wygraną z rzędu. Równie emocjonująco było w spotkaniu DePaul z Providence, gdzie bohaterem okazał się Billy Garrett Jr. rzucając 7 oczek w ostatnich 28 sekundach meczu, w tym decydując trójkę na 5 sekund przed końcem. Indiana przegrała z Maryland 72:75, ale to gracz Hoosiers – OG Anunoby popisał się akcją dnia.

Posted by Kosi @ 11 stycznia 2017

0 Comments Add Comment

No comments yet. Be the first to leave a comment !