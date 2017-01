3punkty z nocy 12/13.01.2017

Wisconsin bez trudu pokonało Ohio State 89:66, Notre Dame uporało się z Miami (FL) 67:62, Saint Mary’s zniszczyło Portland 74:33, a USC uległo Utah 64:86. O pozostałych spotkaniach i występach Polaków poniżej. 1) Gonzaga zgodnie z planem i bez większego wysiłku pokonała Loyola Marymount 93:55. Przemek Karnowski zdominował strefę podkoszową notując w 24 minuty 17 oczek (7/10 za 2, 3/5 za 1), 4 zbiórki, 4 asysty i 2 bloki. W Bulldogs aż sześciu graczy rzuciło 11 i więcej punktów, i była to ich 16 wygrana w tych rozgrywkach. Cały mecz do obejrzenia na livestream.com. Jakub Nizioł spotkanie Cal Poly z Cal State Fullerton rozpoczął w pierwszej piątce i w 12 minut uzbierał 7 punków (2/2 za 3, 1/1 za 1) oraz zbiórkę. Niestety jego zespół przegrał 74:87 i była to ich druga porażka w Big West. Całe spotkanie można obejrzeć na oficjalnym kanale YouTube konferencji. 2) Za sprawą bardzo dobrej drugiej odsłony wygranej 45:31 Iowa sprawiła małą niespodziankę pokonując Purdue 83:78. Lider Hawkeyes Peter Jok tym razem zdobył 29 oczek, 8 asyst i 6 zbiórek, zaś w Boilermakers Caleb Swanigan miał 17 punktów i 8 zbiórek. W pojedynku dwóch niepokonanych ekip w konferencji AAC lepsza okazała się drużyna Cincinnati wygrywając z SMU 66:64. Już po pierwszej połowie zrodziła się przewaga Bearcats, którą sukcesywnie starali się zniwelować gracze SMU, ale w końcówce zabrakło im szczęścia. Gary Clark zanotował 18 oczek i 5 zbiórek, a Troy Caupain dodał 16 punktów, 7 zbiórek i 6 asyst. W szeregach Mustangs 20 oczek i 11 zbiórek miał Sterling Brown. 3) W nocy kilku graczy zanotowało rekordowe dla siebie występy prowadząc swoje ekipy do zwycięstw: J.R. Holder – 39 punktów (10/12 za 2, 4/6 za 3, 7/12 za 1), Jacksonville ogrywa NJIT 82:81

Sabri Thompson – 38 punktów (3/7 za 2, 7/14 za 3, 10/11 za 1), Northwestern State ogrywa Nicholls 86:81

Bryce Alford – 37 punktów (2/4 za 2, 9/14 za 3, 6/6 za 1), UCLA pokonuje Colorado 104:89

Eric Mika – 31 punktów (12/17 za 2, 7/8 za 1), 12 zbiórek, BYU wygrywa z San Francisco 85:75

Lauri Markkanen – 30 punktów (8/11 za 2, 4/7 za 3, 2/4 za 1), 8 zbiórek, Arizona wygrywa z Arizona State 91:75

T.J. Williams – 30 punktów (7/12 za 2, 2/7 za 3, 10/11 za 1), 8 zbiórek 7 asyst, Northeastern pokonuje Drexel 92:75 Dziś dwie akcje nocy. William Lee z UAB i jego blok: Oraz „360” Jacobi Boykinsa z Louisiana Tech:

