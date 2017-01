3punkty z nocy 13/14.01.2017

1) W I Dywizji zespół Penn przegrał z Yale 60:68 i była to ich druga porażka w konferencji Ivy. Jakub Mijakowski niestety ponownie nie pojawiał się na boisku. W II Dywizji Colorado Mesa uległo Colorado Mines 67:89, a Adams State w szczęśliwych okolicznościach pokonało South Dakota Minse 60:59. Po pierwszej odsłonie wygranej 32:19 wydawało się, że Grizzlies spokojnie dowiozą zwycięstwo do końca. Tymczasem ich rywale sukcesywnie odrabiali straty i w końcówce po niecelnym rzucie wolnym Szymona Walczaka mieli jeszcze okazje oddać rzut na zwycięstwo (ostatecznie gracz South Dakota Mines popełnił stratę). Polak spotkanie rozpoczął w pierwszej piątce i w 19 minut gry uzbierał 4 punkty (2/2 za 2, 0/1 za 1). W III Dywizji Birmingham-Southern pokonało Oglethorpe 82:68, a Mateusz Rudak jak zwykle swój występ rozpoczął od pierwszej minuty meczu w sumie rozgrywając 27 minut i notując 11 punktów (4/6 za 2, 3/6 za 1) oraz 6 zbiórek. 2) W najciekawszym pojedynku nocy z udziałem dwóch niepokonanych ekip konferencji America East lepsza okazała się drużyna Vermont wygrywając z UMBC 81:72. Do zwycięstwa w dużym stopniu przyczynił się bardzo dobry występ Trae’a Bella-Haynesa zakończony 20 punktami i 3 zbiórkami, ale warto także wyróżnić ławkę rezerwowych Catamounts, która dała 34 punkty. Sporą niespodziankę sprawiła ekipa Detroit Mercy pokonując Oakland 93:88. Dla Golden Grizzlies była to pierwsza przegrana, a dla Titans pierwsza wygrana w konferencji Horizon League. Do takiego rozstrzygnięcia przyczynił się rekordowy występ Jaleela Hogana, który zdobył 39 punktów (17/24 za 2, 5/6 za 1) i 11 zbiórek. 3) W nocy mogliśmy również zobaczyć w akcji najlepszego punktującego I Dywizji, który jednak tym razem zagrał nieco poniżej oczekiwań. Marcus Keene, bo o nim mowa w wygranym spotkaniu Central Michigan z Toledo 96:88 uzbierał 20 punktów (6/10 za 2, 1/8 za 3, 5/6 za 1), 7 zbiórek i 3 asysty. W sezonie natomiast notuje przeciętnie 28,7 punktów, 4,6 zbiórek i 5,2 asysty, ale oddaje też 20 rzutów, co również daje mu pierwsze miejsce. Akcja dnia pochodzi z III Dywizji, a jej bohaterem jest trener Penn College:

