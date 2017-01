Zgodnie z planem swoje spotkania wygrały zespoły Kansas, Villanova, Kentucky, Creighton, Virginia i Notre Dame, co nie znaczy że nic się nie działo. Wszystko co najważniejsze w tekście poniżej.

1) Zespół Davenport pokonał Aquinas 82:64, a Dawid Czerniawski w 26 minut gry spudłował trzy rzuty za dwa i uzbierał 2 zbiórki oraz 3 asysty. Ekipa Adams State wygrała z Black Hills Men 75:73, a Szymon Walczak zapisał na swoim koncie asystę, dwie zbiórki oraz po dwa niecelne rzuty za dwa i za jeden przebywając na boisku 15 minut. Drużyna Penn uległa Brown 70:82, a całe spotkanie na ławce przesiedział Jakub Mijakowski. Cal Poly przegrało z UC Santa Barbara 53:58, mimo że po pierwszych 20 minutach prowadzili 35:24. 4 minuty w drugiej części gry otrzymał Jakub Nizioł trafiając raz na trzy próby z dystansu. West Virginia ze sporymi problemami, ale uporała się z Texas 74:72. Maciej Bender w 3 minuty gry trafił jeden z dwóch rzutów za dwa. Swoją siłę potwierdziła Gonzaga pokonując Saint Mary’s 79:56. Przemek Karnowski po słabszej pierwszej połowie dobrze wypadł po przerwie ostatecznie w 23 minuty notując 9 punktów (3/7 za 2, 3/4 za 1) i 6 zbiórek.

2) W nocy zostały rozegrane cztery pojedynki pomiędzy ekipy z czołowej 25 I Dywizji. Zespół Baylor po wyrównanej pierwszej połowie pokonał Kansas State 77:68. Dla Bears 26 punktów rzucił Manu Lecomte. North Carolina dzięki świetnej postawie trójki liderów – Joel Berry, Justin Jackson i Isaiah Hicks, którzy zdobyli odpowiednio 26, 22 i 22 punkty wygrała z Florida State 96:83. Duke w drugim spotkaniu bez trenera Krzyzewskiego uległo Louisville 69:78. W Cardinals najlepszy mecz w karierze rozegrał Anas Mahmoud notując 17 punktów i 11 asyst. W najciekawiej zapowiadającym się pojedynku Xavier z Butler lepsi okazali się ci drudzy zwyciężając 83:78. W Bulldogs wyróżnił się zwłaszcza freshman Kamar Baldwin, który uzbierał 21 punktów i 9 zbiórek.

3) Kilka ciekawostek.

Trener Jim Larranaga dzięki wygranej Miami (FL) nad Pittsburgh 72:46 odniósł 600 zwycięstwo w karierze. 14 aktywny coach z takim dorobkiem.

Canyon Barry zaliczył swój najlepszy występ w barwach Florida notując 27 punktów i 7 zbiórek w wygranym po dogrywce spotkaniu z Georgia 80:76. Najciekawszy w tym wszystkim jest jednak fakt, że rzucając wolne sposobem swojego taty – Ricky’ego Barry’ego trafił wszystkie 8 prób (w sezonie ma 60/70).

W wygranym po trzech dogrywkach pojedynku Sacred Heart z Bryant 112:110 Quincy McKnight rzucił 44 oczka wyraźnie przyczyniając się do zwycięstwa swojej ekipy. Był to 18 40+ punktowy występ w tych rozgrywkach.

Jak co sobotę rozegranych zostało sporo spotkań, więc dziś dwie akcje z nocy. Theo Pinson z North Carolina:

Oraz Rodney Pryor z Georgetown.

