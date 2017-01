Niedziela ponownie była nieco spokojniejsza, ale między innymi Cincinnati ograło East Carolina 55:46 poprawiając swój bilans do 5 zwycięstw w konferencji AAC, a USC wygrało z Colorado 71:68.

1) Zespół Birmingham-Southern pokonał po dogrywce Berry 83:76, a Mateusz Rudak w 32 minuty gry zanotował 4 punkty (2/7 za 2, 0/1 za 3, 0/1 za 1), 6 zbiórek i 4 bloki. Była to trzecia wygrana Panthers w konferencji SAA.

2) Jeśli miałbym wskazać dwie najbardziej nieprzewidywalne konferencje, to jedną byłaby ACC, a drugą Big Ten. W nocy ekipa Michigan State uległa Ohio State 67:72, choć dwa dni temu w przekonywujący sposób ograła Minnesotę. Dla Buckeyes było to pierwsze zwycięstwo w konferencji. Iowa w poprzednim pojedynku pokonała Purdue, by w nocy wyraźnie przegrać z Northwestern 54:89. I tylko Rutgers nieprzerwanie trzyma równy poziom tym razem przegrywając z Indianą 57:76.

3) Dennis Smith Jr. rozegrał kolejne świetne spotkanie, które niestety nie przełożyło się na zwycięstwo NC State. Lider Wolfpack zdobył 31 punktów (6/13 za 2, 4/6 za 3, 7/10 za 1), 8 zbiórek, 6 asyst, 2 przechwyty i 2 bloki, a jego zespół przegrał z Georgia Tech 76:86.

Akcja dnia to reakcja trenera Toma Creana, na próbę rozegrania alley-oopa przez jego zawodników w ostatnich sekundach rozstrzygniętego meczu:

ICYMI: Tom Crean was not happy about Devonte Green attempting a last-second alley-oop, and he let the freshman know. https://t.co/wstCB0gOL8

— Indiana On BTN (@IndianaOnBTN) 15 stycznia 2017