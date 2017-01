3punkty z nocy 16/17.01.2017

Najwięcej działo się w Big East, ale także w innych konferencjach było ciekawie. 1) Aż 5 spotkań z udziałem drużyn z Big East zostało rozegranych wczoraj, choć odbyło się bez niespodzianek. Wszystkie wyżej notowane ekipy wygrały swoje pojedynki i Villanova ograła Seton Hall 76:46, Providence pokonało Georgetown 74:56, a St John’s wygrało z DePaul 78:68. Znacznie ciekawiej było w meczu Butler z Marquette, gdzie Bulldogs w pewnym momencie przegrywali już 18 punktami, by ostatecznie zwyciężyć 88:80. Podobne emocje towarzyszyły spotkaniu Creighton z Xavier, gdzie po bardzo wyrównanym meczu lepsi okazali Ci pierwsi wygrywając 72:67. Niestety w pierwszej połowie kontuzji lewego kolana doznał lider Bluejays Maurice Watson Jr. i będzie zmuszony pauzować około 2-3 tygodni. 2) Zespół Kansas dzięki zwycięstwie nad Iowa State 76:72 powiększyli swój bilans do 6 wygranych w konferencji Big 12. Jayhawks dość szybko wypracowali sobie kilku-punktową przewagę i wydawało się, że spokojnie dowiozą zwycięstwo do końca. Tymczasem gracze Cyclones wykorzystali błędy swoich rywali w końcówce i 11 sekund przed końcem przegrywali już tylko 3 oczkami. Było gorąco i dlatego zachęcam do śledzenia zakładki z całymi meczami, bo na pewno wkrótce pojawi się link do obejrzenia. 3) Dzięki świetnej postawie trójki skrzydłowych – Kennedy Meeks, Isaiah Hicks i Justin Jackson, którzy wspólnie zdobyli 54 punkty oraz 30 zbiórek North Carolina pokonało Syracuse 85:68 i było to 800 zwycięstwo trenera Roy’a Williamsa. Został więc 5 aktywnym coachem z takim dorobkiem, a pozostała czwórka to Mike Krzyzewski, Jim Boeheim, Rollie Massimino i Bob Huggins. (cała ceremonia) Akcja nocy i Edmond Sumner z Xavier.

