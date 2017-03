Po Selection Sunday

Wczoraj poznaliśmy wszystkich 68 uczestników Big Dance, ale nie będziemy tu poświęcać czasu na analizowanie słuszności wyborów, czy odpowiedniego rozmieszczenia. Po pierwsze nie czujemy się na siłach by oceniać decyzje komisji, a po drugie szkoda na to czasu. Zamiast tego będzie post organizacyjny z drobnymi ciekawostkami. Na początek zachęcam do obejrzenia dwóch materiałów z analizą poszczególnych regionów i nie tylko. CBS Selection Show: ESPN Bracketology: Pełna drabkina Drużyny z Polakami w składach trafiły do regionu zachodniego i mogą się spotkać już w Sweet 16. Gonzaga została rozstawiona z #1, a West Virginia z #4. Konferencja ACC ma najwięcej bo aż 9 uczestników, Big East i Big Ten po 7, a Big 12 – 6. Aż pięć drużyn po raz pierwszy w historii wywalczyło awans do Big Dance – North Dakota (15 seed), Northern Kentucky (15 seed), UC Davis (16 seed), Jacksonville State (15 seed) i Northwestern (8 seed). Na wyróżnienia zasługuje zwłaszcza ten ostatni zespół, który jako jedyny z grona drużyn z czołowych konferencji nie zagrał do tej pory w tej najważniejszej imprezie. Sporo ciekawego materiału znajdziemy jak zawsze na stronach NCAA.com, ESPN.com, CBSSports.com i SI.com. Gdzie oglądać? Z legalnych opcji fani w USA mają do dyspozycji masę platform za pomocą których będzie można uruchomić March Madness Live. W Polsce żeby oglądać przez tą stronę trzeba będzie się wspomagać wtyczkami VPN, a i to może nie wystarczyć. Warto jednak nadmienić, że sporo historycznych materiałów i nie tylko jest dostępnych bez zbędnego kombinowania po wyłączeniu ad-blocka. W Polsce legalnie można oglądać tylko odpłatnie za pomocą ESPN Playera, choć plusem jest na pewno dostęp do wszystkich spotkań turnieju NIT. Z darmowych opcji pozostają różne streamy, których w tym roku nie powinno brakować, choć z jakością obrazu jest różnie. Bracket CollegeHoops.pl Jak co roku bawimy się w typowanie zwycięzców poszczególnych pojedynków, aż do ostatecznego zwycięzcy Turnieju NCAA. Gdyby ktoś chciał dołączyć, to oczywiście zapraszamy i wcale nie trzeba się znać na rozgrywkach, by niejednokrotnie to właśnie takie osoby osiągają lepsze wyniki. Wystarczy mieć darmowe konto na stronie CBS i dołączyć do naszej zabawy za pomocą linku poniżej: http://collegehoopspl.mayhem.cbssports.com/e?ttag=BPM17_cpy_invite_returning *ważne żeby wypełnić całą drabinkę przed startem spotkań 16 marca Pozostałe turnieje Oprócz Big Dance standardowo zostaną rozegrane turnieje NIT, CIT i CBI. Najlepiej prezentuje się oczywiście ten pierwszy, transmitowany przez ESPN, gdzie grają głównie te naprawdę wyróżniające się zespoły, których zabrakło w najważniejszej imprezie. NIT

CIT

CBI

Posted by Kosi @ 13 marca 2017

