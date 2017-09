College News – 23.09.2017

Czas odkurzyć i powoli przystąpić do przygotowań przed zbliżającym się sezonem. Na rozgrzewkę zbiór najciekawszych informacji i doniesień z ostatniego miesiąca ze świata koszykówki uniwersyteckiej.

1) Mimo że do pierwszych spotkań pozostało jeszcze kilka tygodni, w ostatnim czasie bezsprzecznie rządzi Duke. Marvin Bagley, który przekwalifikował się do klasy 2017 został dopuszczony do gry w najbliższych rozgrywkach. Tym samym dość niespodziewanie Blue Devils wzmocnili się najlepszym graczem w swoim roczniku i chyba przed startem sezonu będą zespołem numer 1. W międzyczasie udało się im też wzmocnić na przyszły sezon, bo dwóch graczy z Top 10 klasy 2018 – Tre Jones i Cameron Reddish zdecydowało się na grę dla Coacha K. W tym miejscu jednak trzeba docenić pracę asystentów głównego trenera Jeffa Capela i Jona Scheyera, bo to dzięki ich wysiłkowi tacy gracze ostatecznie wybierają Blue Devils.

2) Drugoroczniak Eric Curry zerwał więzadła w kolanie i opuści cały najbliższy sezon. Kluczowy rezerwowy Golden Gophers w poprzednich rozgrywkach notował przeciętnie 5,5pkt oraz 5,2zb w 20 minut gry, a po udanych występach w turnieju wydawało się, że jego rola wyraźnie wzrośnie. Pomimo osłabienia Minnesota, w której składzie zobaczymy niemal cały trzon z poprzedniego sezonu, typowana jest do czołowej piętnastki drużyn nadchodzących rozgrywek.

3) Keith Frazier na ostatnich rok gry przenosi się do UTEP, a dzięki ukończonym studiom nie będzie musiał pauzować roku. Nowy gracz Miners swoją przygodę w NCAA rozpoczynał w SMU, gdzie notował statystyki na poziomie 10+ punktów oraz 4+ zbiórek, ale później pojawiły się pozaboiskowe problemy, co zaowocowało przenosinami do North Texas. Tam ostatecznie rozegrał tylko kilka spotkań, więc tak naprawdę nie wiem w jakiej formie rozpocznie sezon. Zakładając jednak, że obędzie się bez wybryków zespół UTEP znacząco się wzmocnił.

4) Taurean Thompson opuścił Syracuse i przeniósł się do Seton Hall. Po obiecującym pierwszym sezonie w Orange, w którym notował ponad 9 punktów w niespełna 18 minut gry szykowany był do pełnienia jednej z kluczowych ról. Teraz podopieczni Jima Boeheima do rozgrywek 2017-18 przystąpię bez 6 z 7 czołowych punktujących poprzedniego sezonu. W nowym miejscu Thompson po odczekaniu roku będzie musiał zapełnić lukę po kończących naukę Angelu Delgado oraz Ishmaelu Sanogo.

5) Trener Mark Few sprowadził w ramach transferu kolejnego ciekawego gracza przekonując Brandona Clarke’a. Były zawodnik San Jose State, gdzie notował 17,5pkt, 8,9zb i 2,6bl, po przymusowej pauzie w rozgrywkach 2018-19 powinien być jednym z ważniejszych graczy Bulldogs.

6) Isaac Copeland, który odszedł z Georgetown po pierwszym semestrze sezonu 2016-17 otrzymał zgodę od NCAA na grę już od początku najbliższych rozgrywek. Jest to świetna informacja dla trenera Nebraski, którego dużym problemem był brak solidnego silnego skrzydłowego. W obecnej sytuacji Copeland spokojnie powinien powtórzyć statystyki ze swojego drugiego sezonu w NCAA, w którym notował 10+ punktów i 5+ zbiórek.

7) Kilku czołowych rekrutów wybrało swoje uczelnie.

Silvio de Sousa z Top25 postanowił zasilić Kansas

Nazreon Reid z Top20 zdecydował się na LSU

Louis King również z Top20 zagra dla Oregon

Immanuel Quickley z Top10 wybrał Kentucky

8) Khadim Sy, który zdobywał średnio 4 punkty i 2,7 zbiórki w 11,4 minut gry poinformował, że opuszcza Virginia Tech i informacja nie byłaby aż tak istotna, gdyby nie fatalna sytuacja pod koszem Hokies. Najlepszy gracz poprzednich rozgrywek Zach LeDay zakończył naukę, Chris Clarke wraca po kontuzji zerwanych więzadeł, Ty Outlaw doznał podobnego urazu dwa miesiące temu, a Kerry Blackshear Jr. opuścił cały poprzedni sezon przez kontuzje stopy. W tej chwili jedynymi zdrowymi podkoszowymi jest dwójka nowych P.J. Horne oraz Nick Fullard. Trener Buzz Williams ma niełatwe zadanie.

9) Mitchell Robinson w przeciągu kilku miesięcy zdążyć wybrać uczelnie Western Kentucky, rozpocząć na niej zajęcia, odejść z niej, odwiedzić kilka innych Uniwersytetów, wrócić do Western Kentucky i zrezygnować z nauki na college’u, by skupić się na przygotowaniach do draftu. Saga dobiegał chyba końca, ale w najbliższych dniach postaram się wrócić do tematu w oddzielnym poście.

10) Terrence Thompson po ukończeniu nauki w Marshall przenosi się do Wake Forest. gdzie zobaczymy go już od najbliższego sezonu. W poprzednich rozgrywkach zdobywał przeciętnie 9,1 pkt i 6,5 zb.