TOP 25 przed nowym sezonem

Witajcie! Nowy sezon ligi akademickiej zbliża się wielkimi krokami i startuje już 10 listopada. Najwyższy czas zatem rozpocząć zapowiedzi nowej kampanii. Zaczniemy podobnie jak w poprzednich latach naszym redakcyjnym power rankingiem. W kolejnych odsłonach postaramy się jak najbardziej kompleksowo omówić szereg najciekawszych konferencji. W kolejnych dniach spodziewajcie się kolejnych wpisów! Na początek przypomnienie jak wyłoniliśmy nasze TOP 25. Głosowaliśmy we czterech. Wojtek, Krzysiek, Karol i Dominik. Każdy z nas wybrał najlepsze swoim zdaniem 30 drużyn nowego sezonu. Ta z pierwszego miejsca dostawała 30 punktów, druga 29, trzecia 28 i tak aż do trzydziestej, która otrzymywała punkt. W sumie oddaliśmy głosy na 37 ekip. Oto wyniki naszej zabawy. 1. Duke 116

2. Arizona 114

3. Michigan State 112

4. Kansas 108

5. Kentucky 101

6. Villanova 100

7. Wichita State 99

8. USC 88

9. Florida 85

10. North Carolina 82

11. Miami(FL) 80

12. Cincinnati 77

13. West Virginia 76

14. Notre Dame 66

15. Seton Hall 59

16. Purdue 50

17. Minnesota 49

18. Xavier 48

19. Northwestern 45

20. Saint Mary’s 43 21. UCLA 42

22. Louisville 36

23. Gonzaga 33

24. Baylor 24

25. Alabama 24 Pozostali: Missouri 20, Texas 20, Rhode Island 15, Virginia Tech 14, Texas A&M 9, Oregon 6, SMU 5, Nevada 4, Providence 4, Michigan 4, Creighton 1, LSU 1.

Posted by wojgrudzien @ 21 października 2017

