Sparingi otwarte i zamknięte

Zgodnie z przepisami drużyny przed sezonem mogą rozegrać dwa sparingi. Jeśli chcą zmierzyć się z rywalem z I Dywizji taki mecz odbywa się za zamkniętymi drzwiami bez udziału publiczności oraz mediów. Jeśli chcą rozegrać sparing z zespołem z niższej Dywizji albo NAIA nie ma już żadnych zastrzeżeń i spotkanie odbywa się normalnie z udziałem widzów. Zazwyczaj drużyny decydują się na rozegranie jednego takiego i jednego takiego meczu, ale w tym roku władze NCAA zgodziły się na dodatkowy otwarty sparing z zespołem z dowolnej Dywizji pod warunkiem, że wszystkie zyski zostaną przeznaczone dla poszkodowanych przez huragany. I tak, dzięki tej decyzji mieliśmy okazje obejrzeć przed sezonem pojedynek Kansas z Missouri, który przyniósł ponad 1,75 mln $ oraz wiele innych ciekawych spotkań, a wszystko w szczytnym celu. Aż chciałoby się powtórki w przyszłym roku, a tymczasem małe podsumowanie wybranych pozycji.

Kansas – Missouri 93:87

Statystyki

Niestety, całego meczu nie udało mi się znaleźć, a szkoda, bo Michael Porter Jr. dał pokaz swoich umiejętność, choć szczerze mówiąc myślałem, że jest lepszy na koźle. Gracze Tigers udowodnili, że także potrafią grać w koszykówkę i nie będą tylko tłem dla swojej gwiazdy. Devonte Graham świetnie odnalazł się w roli lidera Jayhawks, Udoka Azubuike będzie nie do zatrzymania pod koszami, a atletyczny Billy Preston będzie po prostu „fun to watch”, co też potwierdził w kolejnym sparingu Kansas z Pittsburg State.

Ten mecz nie był jednak specjalnie ciekawy, bo podopieczni Billa Selfa wygrali 100 do 54 i tak też wygląda większość pojedynków czołowych ekip z zespołami z niższych Dywizji. Statystyki.

Providence – UConn 90:76

Statystyki

Jalen Adams udowodnił, że wciąż jest numerem jeden w UConn, a Rodney Bullock oraz Kyron Cartwright, że w Providence wszystko kręci się wokół nich, ale mają też w kolegach całkiem solidne wsparcie.

Kilka dni później Friars ulegli kanadyjskiej drużynie Carleton University 67:77 (statystyki). Na pierwszy rzut oka wynik zaskakujący, ale Rodney Bullock na boisku spędził tylko 11 minut, a zespół Ravens od początku sierpnia rozegrał aż 18 sparingów pokonując między innymi Alabamę czy Vanderbilt. Zresztą zespół Carleton to prawdziwa potęga w rodzimych rozgrywkach, gdzie od 2002 roku notują bilans 304-15 zdobywając 14 razy mistrzostwo.

Tulane – LSU 84:74

Statystyki

Wiemy, że LSU będzie w tym sezonie słabe, ale mimo wszystko porażka ze średniakiem z konferencji American jest pewnym zaskoczeniem.

🎥: HIGHLIGHTS take a look back at last night’s victory over LSU! #RollWave pic.twitter.com/DRlOKiGtYv — Tulane Basketball (@GreenWaveMBB) 1 listopada 2017

West Virginia – Albany 98:67

Statystyki

Mecz bez większej historii. Niestety z powodu naciągniętych pleców Maciej Bender miał kilka dni przerwy i nie pojawił się na boisku.

🎥 Highlights from tonight’s 98-67 exhibition victory against Albany at the WVU Coliseum. #HailWV pic.twitter.com/G1U6tCH7nC — WVU Basketball (@WVUhoops) 29 października 2017

Michigan State – Ferris State 80:72

Statystyki

W pierwszej połowie wszyscy wstrzymali oddech gdy Miles Bridges niefortunnie upadł, na szczęście wrócił w drugiej części gry prowadząc swój zespół do wygranej.

W drugim sparingu Spartans ograli Georgie 80:68, a Bridges potwierdził, że jest w 100% gotowy na start sezonu. Statystyki, Skrót.

Kentucky – Thomas Moore 103:61

Statystyki

Cały mecz

I tak w pierwszym sparingu dominował głównie Kevin Knox, a w drugim wygranym z Morehead State 91:67 dołączył się jeszcze Hamidou Diallo (statystyki).

Oakland – Central Michigan 108:88

Statystyki

Kendrick Nunn zanotował 40 punktów, 10 zbiórek oraz 8 asyst i to świetny zwiastun jego sezonu.

Georgia State – Georgia Tech 65:58

Statystyki

Duke – Northwest Missouri 93:60

Statystyki

North Carolina – Barton College 91:80

Statystyki

Bez kontuzjowanego Joela Berry’ego początek sezonu Tar Heels może być trudny.

Polecam ogólnie śledzić kanał Frankie Vision na YouTube gdzie znajdziemy dużo więcej highlightów z rozegranych sparingów, a w przyszłości z kolejnych meczów.

Kilka innych ciekawych wyników z zamkniętych sparingów:

Maryland – Wake Forest 78:73

SMU – Texas 71:68

Ohio State – Xavier 87:80 (nie grał Trevon Bluiett)

Texas Tech – Mississippi State 74:47

Alabama – Baylor 75:67

Wichita State – Oral Roberts 86:49

Na koniec to co najbardziej interesuje kibiców z Polski, czyli terminarz nadchodzących sparingów:

2.11 – Cal Poly vs. Cal State East Bay (II Dywizja) Live stream

4.11 – Chicago State vs. Valparaiso

5.11 – Ole Miss vs. North Alabam (II Dywizja)