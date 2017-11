Akademicki rozkład jazdy 15.11

Czas na kolejny dzień z ligą akademicką. Dzisiaj bez takich hitów jak wczoraj, jednak kilka spotkań wygląda kusząco. No i zagrają trzy zespoły Polaków z I dywizji. 23.00 Savannah State – Middle Georgia State

00.30 Indiana – Seton Hall

01.00 American – West Virginia

01.00 UC Santa Barbara – Pittsburgh

01.00 Montana – Penn State

01.00 BYU – Princeton

01.00 Gardner-Webb – UCF

01.00 Mt. Saint Mary’s – Georgetown

01.00 Navy – Pennsylvania 02.00 North Carolina – Bucknell

02.00 Niagara – Minnesota

02.00 Northwestern State – SMU

02.00 St. Edward’s – Stephen F. Austin

02.00 Ball State – Oklahoma

02.00 Valparaiso – SIU Edwardsville 02.30 Butler – Maryland

03.00 Northwestern – Creighton

03.00 South Dakota – TCU

04.00 CS Fullerton – Saint Mary’s

04.00 Nevada – Santa Clara

04.00 Praire View A&M – UNLV

04.00 Holy Names – Cal Poly

04.30 UC Davis – Pacific

05.00 UCLA – Central Arkansas

Posted by wojgrudzien @ 15 listopada 2017

