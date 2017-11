College Raport 15.11.17

Dwa mecze w nocy zupełnie przyćmiły wydarzenia na innych parkietach. Na United Center w Chicago skupiły się oczy większości fanów NCAA w USA i nie tylko. Dlaczego? Spotkały się tam cztery utytułowane programy w ramach Champions Classic.

*W pierwszym meczu serii spotkały się dwie najlepsze drużyny w rankingu AP przed sezonem. Duke dostało pierwszy sprawdzian z mega poważnym rywalem. Po dwóch wygranych ze słabszymi przeciwnikami mieli okazję pokazać swój potencjał. Pierwsza połowa to falowanie. Raz serię zaliczali Blue Devils, aby za chwile na to samo pozwolić Spartans. Świetnie po stronie Duke grał Grayson Allen, który do przerwy miał już 19 punktów. Po stronie Toma Izzo wyjątkowo dobrze prezentował się Jaren Jackson Jr.

Jeszcze w pierwszej odsłonie Krzyżewski stracił Marvina Bagleya III, który niefortunnie dostał w oko od swojego kolegi z drużyny Javina DeLauriera. To było świetne widowisko w drugiej połowie i prawdziwa strzelanina. Te 20 minut Duke wygrali aż 50: 47. Ponownie świetny był Allen, który rzucał z ogromną swobodą i w cały meczu miał 37 punktów i 7/11 za trzy.

Po stronie Duke warto wyróżnić jeszcze dwie postacie. Kolejny bardzo dobry mecz miał Trevon Duval. W poprzednich dwóch meczach zaliczył w sumie tylko 3 straty. To był kolejny jego uważny mecz, kiedy nie tracił piłek. Oprócz tego istniał też w ataku. 17 punktów, 3 zbiórki, 10 asyst i 6 przechwytów. Wendell Carter z solidnym double double – 12 punktów i tyle samo zbiórek.

W Spartans trzech rzuciło 19 punktów. Pod obręczami swoje momenty miał Nick Ward. Do 19 oczek dorzucił 5 zbiórek i okresowo dominował tablice. Schudł nieco w przerwie między sezonami i wygląda na starcie sezonu bardzo obiecująco. Miles Bridges przyszedł do tego meczu w drugiej połowie, w której zdobył większość swoich punktów. 5/10 za trzy, 5 zbiórek, 4 asysty, i 4 bloki. Trzecim 19-punktowcem był Jaren Jackson. On z kolei dominował w pierwszej połowie, kiedy walił tróję.

*Drugi mecz nie zapowiadał się tak pasjonująco jak pierwsze starcie, co nie oznaczało jednak braku emocji. Historycznie ta rywalizacja to mnóstwo emocji. Ostatnie 3 pojedynki rozstrzygały się różnicą maksymalnie 8 punktów. Po 20 minutach nieco lepsi byli Kansas. Jeden punkt przewagi nie przesądzał jednak o niczym. Skład Kansas wygląda w tym sezonie bardzo dobrze, jednak brakuje w nim głębi. W tym meczu nie mógł wystąpić Billy Preston. Self skorzystał tylko z 7 zawodników. Kentucky grało szerszą rotacją. Mimo braków kadrowych Kansas wygrało minimalnie, pokazując więcej zimnej krwi w crunch.

Po słabszym meczu do strzeleckiej formy wrócił Kevin Knox. 20 punktów i 7 zbiórek. Oprócz niego w Kentucky warto wyróżnić Hamidou Diallo z 14 punktami, 5 zbiórkami i 4 asystami. Nie jest to póki co sezon Wenyena Gabriela, który przegrywa rywalizację o minuty z freshmenami. A jeśli już jest na parkiecie, to nie imponuje.

W Jayhawks najwięcej punktów miał Svieta Mikhaliuyk – 17. O double double otarł się Azuzbuike. Do 13 oczek dodał 8 zbiórek. Więcej niż 10 oczek miało jeszcze dwóch graczy – Newmann – 12 i Graham 11. Łapcie skrót tego meczu.

*Gavitt Games Tip-Off i druga wygrana reprezentanta Big Ten. Purdue pokonuje Marquette 86:71. Isaac Haas 22 punkty w 20 minut, do tego 5 zbiórek i 4 asysty. Dobre mecze Edwardsów. Zarówno Carsen jak i Vince byli czołowymi aktorami tego spektaklu. Po stronie Golden Eagles szalał duet Rowsey/Howard. Ci dwaj gracze zdobyli 49 z 71 punktów drużyny. Zabrakło pomocy od pozostałych graczy.

*Villanova przespacerowała się w domu po Nicholls State. Donte DiVincenzo i Jalen Brunson byli królami parkietu a Jay Wright miał okazję sprawdzić całą swoją rotację. Po 40 minutach wynik to: 113:77. To druga wygrana Wildcats w sezonie.

*Podobna historia w Spokane. Druga, pewna wygrana w sezonie Gonzagi. Tym razem 106:69 z Howard. 54:27 w pierwszej połowie i spacerek w drugiej. Mecz bez historii. 18 punktów Zacha Norvella. Dobry mecz miał niemal każdy z twardej rotacji Marka Few na ten sezon.

*Stony Brook dominowało UConn przez 36 minut. Bardzo dobra końcówka chłopaków Kevina Ollie dała drugą wygraną w sezonie. Jeszcze na 5 minut przed końcem przegrywali 9 punktami. 19 punktów miał Jalen Adams, 14 Alterique Gilbert a 12 Terry Larrier.

*Syracuse wygrywa drugi mecz w sezonie. 28 punktów rzucił Tyus Battle a 15 Frank Howard.

*Debiut w NCAA zaliczył Colin Sexton. Alabama wygrywa drugi mecz w sezonie a ich najlepszy freshmen zdobył 22 punkty i miał 5 asyst.

*Peyton Aldridge z Davidson i jego niesmowity występ dał drugą wygraną jednej z czołowych ekip Atlantic-10. 37 punktów to jego rekordowe osiągnięcie w NCAA.

*Z Polaków w I dywizji dzisiejszej nocy grał tylko Patryk Szpir. Jego Chicago State pokonało pewnie Silver Lake 101:53. Patryk grał 12 minut. Rzucił 6 punktów, miał zbiórkę, asystę i przechwyt. Z 4 oddanych rzutów trafił trzy. To była pierwsza wygrana w tym sezonie dla Chicago State.

Grali też Polacy w II dywizji. Sebastian Ferenc i jego Missouri S&T przegrali z Lincoln. Seba grał 32 minuty. Rzucił 8 punktów, miał 7 zbiórek i 3 asysyty, a wszystko na skuteczności 40 procent.

Adams State pewnie pokonało Northern New Mexico 111:84. Szymon Walczak grał 18 minut. W tym czasie zaliczył 5 punktów, zebrał 2 piłki i miał 3 asysty.