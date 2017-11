College Raport 16.11.17

Tej nocy rozegrano 51 spotkań, ale nie było takich hitów jak poprzedniej, co nie oznacza, że nic się nie działo. Zagrało siedem ekip z rankingu, jedna przegrała (aczkolwiek z mocnym rywalem – Northwestern uległo Creighton), a inna była blisko porażki. 1. North Carolina wygrała z Bucknell 93-81 i nie był to wcale spacerek dla podopiecznych Roya Williamsa. Świetnie w Bisons zagrał duet Nana Foulland i Zach Thomas, produkując 42 punkty i 9 zbiórek, jednak Tar Heels mieli Luke’a Maye (20 punktów, 9 zbiórek i 4 asysty – 3/4 za trzy) i Theo Pinsona – 19 oczek. Wyróżnił się też freshman Sterling Manley, którzy w 17 minut rzucił 16 punktów i zebrał 13 piłek. Do gry wrócił Joel Berry – w 30 minut zdobył co prawda 8 punktów i asystował 6 razy, ale trafił tylko jeden z jedenastu rzutów z gry. 2. Bez problemu wygrały Minnesota i St Mary’s, które ograły łatwych rywali i są już 3-0. W barwach Gophers rewelacyjny mecz zagrał Reggie Lynch, który był blisko triple double – 18 punktów, 12 zbiórek, 9 bloków, a do tego 6 przechwytów. 3-0 jest również Seton Hall (19/11 Angela Delgado), które pewnie ograło Indianę. Nikt się cudów po Hoosiers nie spodziewał, jednak trzeba nadmienić, że są obecnie 1-2, między innymi po druzgocącej porażce u siebie z Indiana State. Na osłodę przechwyt Devonte Greena. He stole the ball WHILE HOLDING HIS SHOE. (via @IndianaMBB) pic.twitter.com/FvD9PRZMeI — NCAA March Madness (@marchmadness) November 16, 2017 3. A tak czarował Trae Young z Oklahomy, który świetnie zaczął sezon (18.5 punktów na mecz, 11,5 asysty) i jest nadzieją dla Oklahomy na lepsze czasy. 4. Blisko porażki było UCLA. Na trzy sekundy przed końcem trójkę dla Central Arkansas trafił Jordan Howard (35 punktów, 8/15 za trzy), ale jeden celny wolny po faulu wymuszonym w ostatniej sekundzie przez Jaylena Handsa dał Bruins dogrywkę, w której okazali się lepsi. 5. Pierwszą porażkę poniosło #20 Northwestern, przegrywając u siebie z Creighton (3-0). Dla gospodarzy 30 punktów rzucił Vic Law, a 24/9 asyst zrobił Bryant McIntosh. Bluejays liderował tym razem nie Matrcus Foster, a Khyri Thomas, do 24 punktów dorzucając 11 zbiórek. 6. Łatwo z uczelnią American wygrała West Virginia. Maciej Bender w 18 minut zdobył 2 punkty (1/3 z gry), zaliczył jedną zbiórkę i dwa faule. Wygrała też uczelnia Jakuba Mijakowskiego – Penn ograło Navy, ale Kuba był na parkiecie tylko przez 4 minuty, nie trafiając ani jednego z dwóch rzutów z gry. 7. O wyczynach pozostałych Polaków donosi niezawodny Krzysiek: Mateusz Rudak z Birmingham-Southern na otwarcie sezonu w wygranym meczu z Belhaven 110:97 zanotował 21 punktów (6/12 za 2, 9/11 za 1), 11 zbiórek i 2 asysty. — Krzysztof Kosidowski (@Kosi55) November 16, 2017 Jakub Nizioł – 21 minut, najwięcej w zespole 12 punktów (2/2 za 2, 2/4 za 3, 2/2 za 1), 7 zbiórek, 2 przechwyty i wygrana Cal Poly z Holy Names 76:47. Rywal słaby, ale cieszą produktywne minuty. — Krzysztof Kosidowski (@Kosi55) November 16, 2017 8. Podobnie jak o dobrych osiągnięciach statystycznych: Nick Dixon z UT Rio Grande Valley zdobył 39 punktów trafiając między innymi 21 na 23 rzuty wolne. Jego zespół wygrał po dogrywce.

Jahad Thomas z UMass Lowell 21 punktów, 17 zbiórek, 8 asyst. — Krzysztof Kosidowski (@Kosi55) November 16, 2017 9. Awaria zasilania sprawiła, że odwołany został mecz St. Bonaventure – Maryland Eastern Shore.

Posted by Lehu @ 16 listopada 2017

