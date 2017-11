College Raport 17.11.17

*Tejże nocy swoje spotkania odbyło kilka notowanych zespołów i wszystkie, za wyjątkiem Xavier (o których za chwilę), odniosły bardzo przekonujące zwycięstwa. Swoją dominację nad słabszą konkurencją ukazały: – Arizona 91 – 59 z Bakerfield (28 punktów Triera oraz 18/10 Aytona) – Notre Dame 105 – 66 z Chicago State (23 punktów Temple Gibbsa, Patryk Szpir rozegrał 9 minut) – Cincinnati 97 – 54 z Coppin State (19/9 Jarrona Cumberlanda) – Florida 108 – 68 z North Florida (18 punktów Kadeema Allena) – Miami 90 – 59 z Florida A&M (15/8 Bruce’a Browna) Warto również dodać, iż w tym ostatnim spotkaniu kontuzji doznał topowy rekrut Hurricanes – Lonnie Walker. *Wracając do Xavier – po błysku geniuszu Trevona Blueitta (25pkt, 9zb) pokonali oni Wisconsin w spotkaniu z cyklu Gavitt Tipoff Games (Big East prowadzi 4-3). Spotkanie było bardzo zacięte, a na ekranach jeszcze na dwie minuty przed końcem widniał remis. Blueitt trafił w tym momencie dwie trójki z rzędu, umożliwiając Xavier urwanie się i ostateczne zwycięstwo. Niemniej Ethan Happ (21pkt, 4zb, 8as) swoją grą utrzymał Badgers w grze przez 38 minuty, mimo świetnej gry JP Macury (20pkt, 8zb, 4as). *Ciekawym i zaciętym spotkaniem było również 2K Classic – Providence vs Washington. Ostatecznie Friars udało się obronić minimalną przewagę z pierwszej połowy, głównie dzięki dobrze zbalansowanej ofensywie. Huskies mieli duże szanse na wygraną głównie dzięki Noah Dickersonowi, na którego Friars nie mieli odpowiedzi. Dickerson jednak wyleciał za faule i Wazzu zabrakło lidera w końcówce. *Warte wzmianki jest także pojedynek Utah z Missouri. Choć grali bez Michaela Portera, tak wciąż są zespołem bogatym w talent. Nie było tego jednak widać w pierwszej połowie, w której Utes pozwolili Mizzou na ledwie 19 punktów. Wystarczyło to im, by rozegrać spokojnie drugą połowę i pewnie wygrać spotkanie. Co ciekawe, żadnego rzutu z gry nie trafił duet wysokich froshów Mizzou – Jeremiah Tilmon oraz Jontay Porter. *Uraz Marvina Bagley’a tymczasem jak się okazało nie był aż tak poważny i ma zagrać w najbliższym meczu Duke. *Akcja dnia w wykonaniu Dwighta Coleby’ego z Western Kentucky. ARE YOU KIDDING ME?? (via HSSN/WKU Athletics) #NCAATop10 pic.twitter.com/JWMdNG6pAh — NCAA March Madness (@marchmadness) 17 listopada 2017

Posted by Dominik Kędzierawski @ 17 listopada 2017

0 Comments Add Comment

No comments yet. Be the first to leave a comment !