College Raport 18.11.17

*Duke wygrywa czwarty mecz w sezonie. Po wymagającym trzecim meczu z Michigan State, w czwartym znowu czekał słabszy rywal. Southern przegrali 61:78. Długo nie trwała absencja Marvina Bagleya III. Po kontuzji oka jakiej nabawił się w starciu z MSU nie ma już śladu. 19 punktów, 11 zbiórek, 2 asysty i 2 bloki. Najlepiej punktującym był Wendell Carter. Miał 20 punktów, również 11 zbiórek, 2 asysty i aż 6 bloków. To nie był mecz Graysona Allena. 0/6 za trzy i 10 punktów. *Kansas wygrywa 3 mecz. Po wygranej z Kentucky w Champions Classic, teraz na rozkładzie mają South Dakota State. Świętosław Mihaliyuk rzucił 27 punktów. 22 dodał LaGerald Vick. 8 punktów i 11 asyst od Devonte Grahama. *Pewnie wygrywa również Villanova. 104:57 z Lafayette. Popis dał duet Mikal Bridges/Jalen Brunson. Bridges 24 oczka, 6/6 za trzy, plus kilka zbiórek i asyst. Brunson dwa punkty mniej, 4/6 za trzy, 4 zbiórki, 6 asyst, 4 przechwyty. Generalnie cała pierwsza piątka miała masę zabawy w tym meczu. Sportowo nie było to żadne wyzwanie. Bridges and Brunson… WOW! (Via @NovaMBB)pic.twitter.com/NC6OiMZiPb — NCAA March Madness (@marchmadness) November 18, 2017 *Kentucky chciało zrehabilitować się po porażce z Kansas. Rywal był idealny do tego typu podniesienia morale. Mimo różnicy klas, East Tennessee State postawiło się drużynie Cala. Szczególnie w pierwszej połowie. Ostatecznie wygrana Kentucky 78:61. Najlepiej punktował Quade Green. 21 oczek i 3 asysty. 17 punktów i 10 zbiórek dodał Kevin Knox. Z ławki dobre minuty dał Shai Gilgeous-Alexander – 10 punktów, 2 zbiórki, 6 asyst i 2 przechwyty. *Texas A&M po wygranej w Ramstein Air Base zagrali dopiero drugi mecz w sezonie. Drugi zakończony wygraną. 84:65 z UC Santa Barbara. 24 punkty rzucił D.J. Hogg. *Druga wygrana Louisville. Omaha nie dała rady postawić się czołowej ekipie ostatnich lat w I dywizji. 87:78 i wygrana 40:25 w pierwszej połowie dużo przesądziła. Świetny był Deng Adel. 21 punktów, 8 zbiórek i 4 asysty. 19 punktów i 11 zbiórek dorzucił Ray Spalding. *Afera chińska nieco przygasa. Sześć lepkich rączek zawieszonych. UCLA nie ma jednak problemów z wygrywaniem na tym etapie sezonu. 22 punkty, 3 zbiórki i 4 asysty miał Jaylen Hands. Pomagał mu najbardziej doświadczony w Bruins Thomas Welsch. 13 punktów i 15 zbiórek. Solidnie Kris Wilkes, bardzo fajnie od początku gra Alex Olesiński. *Trzecia wygrana Baylor, druga Florida State. Mecze bez historii. Jedną z migawek nocy jest buzzer beater z meczu Colorado – Quinnpiac. Sami zobaczcie. Ostateczny wynik 70:69. 🚨BUFFS Buzzer Beater!🚨 (Via @CUBuffsMBB)pic.twitter.com/OvNzDCoLDD — NCAA March Madness (@marchmadness) November 18, 2017 *John Petty z Alabamy pobił rekord uczelni w trafionych trójkach. 13 prób i 10 celnych. W sumie 30 punktów, 4 zbiórki i asysta. 25 oczek dołożył Colin Sexton. Trzecia wygrana Alabamy w sezonie. *Ole Miss wygrało po raz trzeci. 14 minut dostał Dominik Olejniczak. Rzucił 5 punktów i miał 2 zbiórki i asystę.

Posted by wojgrudzien @ 18 listopada 2017

