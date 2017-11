College Raport 19.11.17

W oczekiwaniu aż soboty na stałe przejmie koszykówka i sezon footballowy się skończy pozostało nam mało imponujące zestawienie spotkań. Na boisku wybiegło za to sporo Polaków, także z niższych dywizjach, więc jest co podsumowywać.

*Northwestern dzięki świetnej skuteczności McIntosha (21 pkt, 5/6 za 3, 7 asyst) oraz Lindsey’a (20 pkt, 4/7 za 3, 6 zb) uporało się La Salle 82:74. I w sumie śledząc przebieg spotkania gdyby nie 57% skuteczność z dystansu całej ekipy Wildcats mieliby drugą porażkę na koncie i nie awansowaliby do finału turnieju Hall of Fame Tip Off.

*W drugim półfinale tego turnieju po ciekawym spotkaniu Texas Tech ograło Boston College 75:64, a do zwycięstwa poprowadził ich Keenan Evans rzucając 18 ze swoich 29 oczek w drugiej części gry.

*Inne notowane w Top 25 ekipy także wygrały swoje pojedynki i tak po kolejnym pewnym zwycięstwie na koncie zapisały drużny Purdue, Gonzga, West Virginia oraz Texas (Mohamed Bamba wrócił do gry i w 19 minut uzbierał 13 punktów, 10 zbiórek oraz 5 bloków).

*Rzut Dylana Frye’a dał wygraną Bowling Green nad Florida Gulf Coast 83:80:

*Warto odnotować zwycięstwo UT Arlington nad BYU 89:75. Erick Neal miał 21 oczek i 10 asyst.

*Isaiah Reese w wygranym meczu Canisius z Youngstown State 104:84 zanotował 23 punkty, 11 zbiórek i 11 asyst. Było to ogólnie trzeci triple-double w tym sezonie.

*Tyus Battle to jedyny powód dla którego warto oglądać Syracuse:

.@Cuse_MBB‚s Tyus Battle would NOT be denied with this savage, one-handed dunk! 💪💪💪 #MustSeeACC pic.twitter.com/hiDTlnPKEt — ACC Digital Network (@theACCDN) 19 listopada 2017

*W wygranym meczu West Virginia z Morgan State 111:48 Maciej Bender spędził na boisku 12 minut notując 4 punkty, 6 zbiórek i 2 bloki.

*Kolejne dobre zawody dla Cal Poly rozegrał Jakub Nizioł tym razem w 17 minut z ławki zdobywając 8 punktów (2/3 za 3, 2/2 za 1) i 4 zbiórki. Mustangs odnieśli cenną wygraną pokonując Santa Clara 63:59.

*Pennsylvania zmierzyła się z ekipą z USCAA Penn State Brandywine, więc szanse gry otrzymali rezerwowi, w tym Jakub Mijakowski. Polak zdobył swoje pierwsze punkty w NCAA i na boisku spędzając 15 minut zapisał na swoim koncie 8 punktów (1/1 za 2, 2/5 za 3) i 6 zbiórek. Spotkanie zakończyło się wygraną Quakers 99:40.

Here’s a look at Kuba Mijakowski’s first career points as a Quaker, a 3-pointer that put the Quakers up 72-22! pic.twitter.com/I0BCtp20Ix — Penn Basketball (@PennBasketball) 18 listopada 2017

*Patryk Szpir wciąż nie można odnaleźć formy i tym razem w przegranym meczu Chicago State z Northern Iowa 44:82 po raz pierwszy zawody rozpoczął z ławki w sumie grając tylko 3 minuty.

*Ekipa Adams State uległa Texas A&M Kingsville 73:75, a Szymon Walczak w 4 minuty uzbierał 3 oczka.

*Ponownie dobrze wypadł Marcin Wiszomirski zapisując na swoim koncie 11 punktów (4/6 za 2, 3/3 za 1), 4 zbiórki i 2 asysty w 23 minuty gry. Jego Pitt-Johnstown pokonało Bloomsburg 92:65. (Cały mecz)

*Świetne spotkanie rozegrał Sebastian Ferenc prowadząc Missouri S&T do wygranej nad Robert Morris-Peoria 79:60. Polak zdobył 28 punktów (11/15 za 2, 0/2 za 3, 6/7 za 1), 14 zbiórek, 3 asysty i 4 bloki w 35 minut gry. (Cały mecz)

*Drugą porażkę z rzędu zanotowała drużyna Birmingham-Southern ulegając Wittenberg 63:86. Mateusz Rudak grał 24 minut zdobywając 11 punktów (3/7 za 2, 5/8 za 1) i 5 zbiórek.

*Swój mecz ze Stockton przegrała również ekipa Morrisville State 56:67 i tym razem Stefan Marchlewski wypadł słabo w 28 minut notując 2 asysty (plus 0/4 z gry).