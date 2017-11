College Raport – 20.11.17

63 spotkania, w tym finały Puerto Rico Tip-Off i Charleston Classic, czyli było całkiem ciekawie. Polacy z DIV I tym razem nie grali, ale za to Marcin Wyszomirski w DIV II w 9 minut zaliczył 4 punkty i 2 zbiórki, ale też 4 straty. Sprawdźmy co ciekawego na parkietach pierwszej Dywizji.

1. Texas Tech rozjechało Northwestern w finale Hall of Fame Tip-Off aż 85-49. 25 punktów Keenana Evansa.

2. W finale Puerto Rico Tip-Off Iowa State ograła Boise State 75-64 przy dużym udziale 26 punktów Donovana Jacksona.

3. Łatwe (czasem nieco mniej) zwycięstwa z niżej notowanymi przeciwnikami zaliczyły Michigan State, Florida, Minnesota, Virginia, Rhode Island i St. Mary’s. Po zwycięstwie z USF na 50% wskoczyła Indiana.

4. Po dogrywce wyjazdowy mecz z Vanderbilt wygrali koszykarze USC. 35 punktów rzucił Jordan McLaughlin. W innym ciekawym meczu Houston ograło Wake Forest. Jak zwykle błyszczał Rob Gray – 23 punkty, a wyróżniał się także rzucający niemal tylko za trzy Wes VanBeck – 5 trójek, 19 punktów.

5. Z innych ciekawszych osiągnięć statystycznych warto wspomnieć o 35 punktach Tra Holdera z Arizona State i 39 Coreya Allena z Detroit (do tego 5 zbiórek i 5 asyst).

6. Kilka akcji z wczoraj.

Look, @SportsCenter, we don't want to press our luck, but we're here to submit Marek Nelson cramming this one home plus the hard foul! 😬 #GoTops#SCtop10 @ESPNAssignDesk pic.twitter.com/JLEnppDm0G — #SellOutDiddle (@WKUBasketball) November 20, 2017

What a play by the big man Rashaan Holloway before the media timeout! pic.twitter.com/e79feNmaZw — UMass Basketball (@UMassBasketball) November 19, 2017

Gratis coś z HS.

7. Jeszcze migawka z meczu SMU- Arkansas Pine Bluff – co prawda nie z wczoraj, ale warto zobaczyć.

We look like @SMUBasketball now and we are ready for Bahamas #all5onthefloor pic.twitter.com/HaF6YwSh6g — Nemanja Jovanovic (@coachnemanja) November 20, 2017

8. Prawie bym zapomniał! Aż cztery dogrywki rozegrano w meczu Indiana State – Ohio. 66 z 96 punktów dla Ohio zdobył tercet Mike Laster, Teyvion Kirk i Jordan Dartis.

9. … i o tym też bym zapomniał! Temple ograło w finale Charleston Classic Clemson. W barwach Owls aż pięciu graczy zaliczyło podwójne zdobycze, a najwięcej oczek zdobył Shizz Alston – 14. Podpoieczni Frana Dunphy’ego naprawdę dobrze weszli w sezon, ogrywając trzy mocne ekipy – poza Tigers mają na rozkładzie także Old Dominion i Auburn.