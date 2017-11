College Raport 23.11.17

Za nami piękna noc z NCAA. Nie brakowało emocji, wyrównanych pojedynków, dobrych indywidualnych występów, czy rzutów na zwycięstwo. A Feast Week dopiero się rozkręca.

*Świetne spotkanie rozegrał Kuba Nizioł, który w 25 minut z ławki zdobył 15 punktów, trafiając 5 na 5 rzutów za trzy (cztery w przeciągu 4 minut) i dodał 4 zbiorki oraz 3 asysty. Jego drużyna Cal Poly zanotował kolejną cenną wygraną pokonując Charleston 73:68. Był to pierwszy mecz Mustangs w turnieju Great Alaska Shootout i już jutro w nocy w półfinale zagrają z Central Michigan.

*Pennsylvania zanotowała czwarte zwycięstwo w ostatnich pięciu meczach ogrywając UMKC 68:65, a Jakub Mijakowski niestety ponownie nie zagrał. Tym samym Quakers zajęli trzecie miejsce w turnieju Gulf Coast Showcase.

*Dominik Olejniczak stracił miejsce w pierwszej piątce i po raz pierwszy w tym sezonie rozpoczynając mecz z ławki rozegrał tylko 8 minut rzucając 2 oczka. Ole Miss wygrało z Rice 79:62.

*Niezwykle emocjonująco rozpoczął się turniej Battle 4 Atlantis, gdzie tylko w jednym ćwierćfinale obyło się bez emocji i Villanova pewnie ograła Western Kentucky 66:58. Mikal Bridges zanotował 17 punktów, 8 zbiórek, 3 asysty, 5 przechwytów i 3 bloki, a Jalen Brunson dorzucił 18 oczek.

*Deandre Ayton rozegrał najlepszy mecz w NCAA na poziomie 27 punktów i 14 zbiórek, a Allonzo Trier dorzucił od siebie standardowo 27 oczek i 5 zbiórek, ale i tak nie wystarczyło to Arizonie do zwycięstwa i ostatecznie ulegli NC State 84:90. Przez większą część spotkania byliśmy świadkami bardzo wyrównanego pojedynku z minimalną przewagą Wolfpacks, ale w końcówce gracze Wildcats nie wykorzystali swoich szans, co dało niespodziewaną wygraną podopiecznym Marka Gottfrieda. W NC State Allerik Freeman miał 24 punkty i 5 asyst, a Braxton Beverly dał 20 oczek z ławki.

*Niespodziewanie Tennessee ograło Purdue 78:75, choć po pierwszych 15 minutach spotkania zapowiadało się na dość jednostronne zawody. Volunteers dzięki zaangażowaniu oraz energii zakończyli pierwszą połowę serią 15-4 i przez pozostałą część meczu było blisko remisu. Rzut Lamonte Turnera (17 pkt, 5 zb) na kilka sekund przed końcem dał dogrywkę, w której Grant Williams nic sobie nie robił z wyższego frontcourtu Boilermakers rzucając 8 ważnych punktów (w sumie 22 punkty, 8 zbiórek). W Purdue zawiedli wysocy, którzy pozwolili rywalom na zebranie aż 20 piłek w ataku, a nieźle wypadł tak naprawdę tylko Carsen Edwards zdobywca 21 punktów i 5 zbiórek.

*W ostatnim ćwierćfinale Battle 4 Atlantis dwa celne osobiste Bennetta Kocha w samej końcówce meczu pozwoliły Northern Iowa na zwycięstwo z SMU 61:58.

*W finale Maui Invitational po bardzo emocjonującym spotkaniu Notre Dame ograło Wichita State 67:66. Shockers świetnie rozpoczęli zawody w pewnym momencie prowadząc już nawet 16 oczkami, ale przez całą drugą połowę Fighting Irish dzięki świetnej postawie Bonzie Colsona (25 punktów, 11 zbiórek) stopniowo odrabiali straty, by ostateczne dwa celne osobiste na sekundę przed końcem Martinasa Gebena dały im jednopunktowe zwycięstwo. Jeszcze 13 sekund przed zakończeniem spotkania Austin Reaves rzucał z linii 1 plus 1, co mogło dać podopiecznym Gregga Marshalla trzypunktową przewagę, ale nie trafił pierwszej próby i stracili swoją szansę.

*Z mniej ciekawych pojedynków Kentucky ograło Fort Wayne 86:67 (Nick Richards rozegrał najlepszy mecz w NCAA na poziomie 25 punktów i 15 zbiórek), USC wygrało z Lehigh 88:63 (Bennie Boatwright miał 19 puktów i 11 zbiórek), Miami (FL) pokonało La Salle 57:46 (Dewan Huell – 16 pkt, 7 zb), a Cincinnati uporało się z Wyoming 78:53 (Kyle Washington – 16 oczek, 11 zbiórek).

*Na drugim biegunie jest California, która 48 godzin wcześniej prowadził z Wichita State osiemnastoma oczkami, a w nocy przegrała z grającymi w II Dywizji Chaminade 72:96.

*W takich okolicznościach zakończył się pojedynek Providence z Belmont:

*Game-winnera na niespełna sekundę przed końcem trafił także Kameron Chatman dając wygraną Detroit Mercy nad Saint Louis 72:70.

*Kolejny rzut w ostatnich sekundach meczu, który tym razem dał wygraną Louisiana Tech nad Evansville 63:61.

*Wczesny kandydat do najlepszego dunku roku w III Dywizji:

*Tyus Battle niefortunnie upadł w drugiej części meczu Syracuse i nie wrócił już na parkiet. Oby nie było to nic poważnego.

*Ulubiony gracz redakcji z LSU Tremont Waters przeplata lepsze spotkania z gorszymi, ale tym razem błyszczał notując 39 punktów, 4 zbiórki i 5 przechwytów. Jego zespół przegrał jednak z Marquette 84:94.

*Brandon McCoy nie przestaje imponować i w niedawno zakończonym spotkaniu przeciwko Utah zdobył 26 punktów i 17 zbiórek prowadząc UNLV do zwycięstwa 85:58.

*W II Dywizji Missouri S&T uległo Bradley 47:79, a Sebastian Ferenc przez problemy z przewinieniami na boisku spędził tylko 15 minut notując dwa niecelne rzuty z gry, 2 zbiórki, 2 straty i 5 fauli.

*Simisola Shittu z Top10 klasy 2018 ogłosił wybór uczelni Vanderbilt dołączając do Dariusa Garlanda, który zdecydował się kilka dni wcześniej. Obaj są najwyżej sklasyfikowanymi graczami, którzy zagrają Commodores od momentu powstania rankingów.

*Zapadała decyzja i wiemy już, że Brian Bowen na pewno nie zagra w Louisville. Stypendium nie zostanie mu jednak odebrane i będzie mógł normalnie uczęszczać na zajęcia, a po prostu nie będzie częścią drużyny. Wciąż w grę wchodzi dołączenie do innego zespołu jeśli zostanie dopuszczony do gry przez NCAA albo przejście na zawodowstwo.