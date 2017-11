College Report 24.11

Z czwartku na piątek odbyło się tylko 30 spotkań, ale emocji nie brakowało, bo na parkiety wyszło wiele czołowych ekip, a i niespodzianek nie brakowało. 1. Jak jesteśmy przy niespodziankach, to trzeba stwierdzić, że nie są to dni Arizony. Po porażce z NC State przyszła kolejna, tym razem z SMU – 60-66. Mustangs wygrali, chociaż fatalnie pudłował Shake Milton – tylko 3/16 z gry. Swoje za to zrobił Ben Emelogu, rzucając 5 trójek, a łącznie aż 20 punktów. W Arizonie dwoił się i troił Allonzo Trier, ale jego 22 punkty i 17 (plus 15 zbiórek) DeAndre Aytona nie pomogło, bo poza nimi punktowała tylko czwórka graczy Wildcats. Arizona jest 3-2 – zdecydowanie poniżej oczekiwań. 2. Przez jakieś 30 minut duże problemy z Portland State miało Duke, ale ostatecznie wygrało 18 punktami. 22 punkty Trevona Duvala, 18/15 Marvina Bagleya, 14 punktów, ale też 9 asyst Graysona Allena i 16/10 Wendella Cartera. Blue DEvils są już 6-0 i momentami wyglądają naprawdę dobrze. 3. Przez większość meczu świetnie z Villanovą grało Tennesseem, ulegając ostatecznie 76-85. 25 oczek Jalena Brunsona i 21 Mikala Bridgesa. W Vols już kolejny dobry mecz zalicza troszkę undersized Grant Williams – 20/8 i dwa bloki. W finale Battle 4 Atlantis zagrają z Northern Iowa, którzy ograli pogromców Arizony – NC State. W barwach Panthers świetny mecz rozegrał 6-3 freshman Tywhon Pickford, który do 18 punktów dorzucił aż 18 zbiórek. Przypominam, że wcześniej UNI ograło SMU. 4. Ładne akcje z nocy. Where did he come from?!?!? 🔨#SCtop10 #SJUBB #WeAreNewYorksTeam pic.twitter.com/4C3dtmsGP5 — St. John's BBall (@StJohnsBBall) November 24, 2017 Latają także w JuCo Just watchin @CCCCsports basketball and saw this #SCtop10 highlight ✈️😳 pic.twitter.com/yHU7e9nYxf — Jace Coppoc (@JCoppoc2) November 16, 2017 5. Sześć trójek Matta McQuaida i łatwa wygrana Michigan State nad Purdue 73-51. Wygrała też Florida, North Carolina, Gonzaga i West Virginia. Tylko 8 minut Macieja Bendera z jedną zbiórką, jedną stratą i jednym faulem. 6. 5-0 jest już Arizona State. 28 punktów w wygranej z Kansas State zdobył Kodi Justice. Wcześniej Sun Devils odnieśli inne wartościowe zwycięstwo – z San Diego State. Teraz czeka ich ważny mecz z Xavier w finale Las Vegas Invitational. 7. Dziewięć minut Patryka Szpira – 2 punkty, 3 zbiórki, ale też trzy starty i trzy faule. Chicago State przegrywa 73-84 z UMBC i jest 2-5. 8. Jarred Terrell wygrał mecz Rhode Island. 32 punkty i gamewinner sprawiły, że Seton Hall musiało zejść z parkietu pokonane.

