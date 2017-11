College Raport 25.11.17

1. Arizona oraz Sean Miller będą chcieli jak naszych zapomnieć o turnieju Battle 4 Atlantis. Wildcats przegrali wszystkie trzy spotkania rozegrane w nim, na koniec będąc zupełnie zdominowanym przez Purdue. Boilermakers od początku grali twardą i dobrą obronę, przez co Wildcats nie potrafili złapać rytmu. Na dobrą sprawę tylko DeAndre Ayton potrafił dotrzymać rytmu Purdue, a jednym który mu oferował realne wsparcie był Brandon Randolph. Obok tego spotkania przeszedł Allonzo Trier – 3/10 z gry i ledwie 8 punktów. Dakota Mathias oraz Edwardsowie z kolei nie mieli zbyt wielu problemów ze złapaniem wobec słabej obrony Wildcats. https://youtu.be/Q-iGDWtl8w0 2. Na szczęście inne ciekawe mecze nie zawiodły. W starciu Florydy z Gonzagą mieliśmy aż dwie dogrywki. To Zags lepiej zaczęli to spotkanie, a po chwilowej zadyszce mocną końcówką wybili się na siedmiopunktowe prowadzenie. Po bardzo zaciętej grze w drugiej połowie i zmarnowanej szansy Zags na wygraną trafiliśmy do dogrywek. W końcówkach obu o wiele lepiej prezentowali się Gators, ale w pierwszej Zags byli uratowany przez Silasa Melsona. W drugiej Gators nie chcieli sobie pozwolić na podobny błąd i dzięki trzem trójkom w niewiele ponad minutę udało im się odskoczyć na dobre. Tym samym udało im się przerwać szaleństwa Johnathana Williamsa, który trafił 16 z 22 rzutów. Nie wystarczyło to jednak, gdyż wyzwanie rzucił mu Jalen Hudson, ustanawiając swój nowy rekord kariery z 35 punktami oraz 8 trójkami. 3. Dogrywkę uświadczyliśmy także w starciu Duke z Teksasem. Longhorns świetnie weszli w spotkanie, szybko obejmując prowadzenie i nie oddając go do końca połowy. Gracze Texasu byli bardzo skuteczni i grali dobrą obronę, na co Duke nie miało odpowiedzi. Ale w drugiej połowie się obudzili, a pełną dominację prezentował Marvin Bagley. Frosh Duke jest jednym z dwóch, obok Aytona, powodów, dla których Luka Doncić nie jest pewną jedynką w nadchodzącym drafcie. Jego pojedynek z Dylanem Osetkowskim był zresztą ozdobą tego spotkania. Osetkowski jednak nie był w stanie uratować Longhorns, którzy z każdą kolejną minutą tracili parę. Trafiliśmy więc do dogrywki, a w niej froshe Duke, na czele z Bagleyem właśnie, poprowadziły Devils do wygranej. 4. Z kolei stanem Arizona rządzą inne diabły – Sun Devils z kampusu Arizona State. ASU po fantastycznej drugiej połowie pokonali Xavier, prowadząc do upsetu. Guard ASU – Tra Holder – ustanowił rekord swojej kariery, rzucając 40 punktów. Słabszy dzień miał Trevon Blueitt, rzucając tylko 11 punktów, ale dodając 6 asyst. 5. Przegrała takze drużyna St. Mary’s Gaels w starciu z Washington State. Malachi Flynn poprowadził zespół do wygranej, trafiając 9 z 14 rzutów i zdobywając 26 punktów. To właśnie dzięki niemu Cougars mieli 16 punktów przewagi na 4 minuty przed końcem, przewagi, którą jednak niemalże zmarnowali. 6. 14 minut w starciu z UCF dostał Maciej Bender, trafiając 1 z 4 rzutów, ostatecznie notując 4 punkty, 5 zbiórek oraz notując dwa faule. West Virginia wygrała ten mecz 83-45.

Posted by Dominik Kędzierawski @ 25 listopada 2017

