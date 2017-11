College Raport 26.11.17

Wczoraj rozegrano 75 spotkań, ale w zasadzie tylko pojedynek Alabamy z Minnesotą zapowiadał się naprawdę ciekawie. Tak było w rzeczywistości, ale z nieco innych powodów, niż można było zakładać.

1. Alabama – Minnesota. Pojedynek przebiegał raczej pod dyktando Minnesoty, ale najważniejsza akcja meczu miała miejsce 13:40 przed końcem drugiej połowy. Wówczas CAŁA ławka Alabamy wbiegła na boisko, aby wziąć udział w małej bójce po spięciu na boisko i… wszyscy zostali wykluczeni z gry. Crimson Tide mieli więc piątkę graczy, wkrótce jednak Dazon Ingram „spadł” za piąty faul, a John Petty wypadł z gry przez kontuzję kostki. W ten sposób Alabama musiała grać przez 10 minut w trójkę. Skład tej trójki to: Collin Sexton, Riley Norris i Galin Smith. Alabama przegrywała wówczas 11 punktami, a mecz skończył się 89-84… Tak, tak, Alabama była w stanie nadrobić nieco straty. Inna sprawa, że gra wyglądała komicznie – trójka Crimson Tide pod koszem, a Golden Gophers podają sobie piłkę na obwodzie i zastanawiają się kto odpali trójkę/mid-range’a.

40 punktów w tym kuriozalnym meczu zdobył Sexton i pokazał niesamowite pokłady waleczności w tej przedziwnej sytuacji. Dla zwycięzców 20 oczek rzucił Nate Mason. Golden Gophers są już 7-0, a na rozkładzie mają między innymi Providence. Obok nich podobnym bilansem mogą pochwalić się Duke, Loyola Chicago i Valparaiso.

Sprawdźcie skrót z ESPNu, a jak chcecie zobaczyć jak wyglądała akcja po akcji, to TU JEST CAŁE SPOTKANIE.

Dla koneserów takich sytuacji – 3 na 5 musieli rok temu grać w jednym z meczy przedsezonowych koszykarze FGCU. Po stracie przewagi remisowali 89-89, ale mimo wszystko dali radę wygrać. Zobaczcie.

2. Buzzer beater z połowy boiska zapewnił William&Mary zwycięstwo nad Old Dominion.

3. Uczelnia Grand Canyon ma jednych z bardziej oddanych i licznych fanów wśród mid-majoru. Nie ma co się dziwić, skoro gra się tam tak. Oscar Frayer w akcji.

4. Wsadza też Johnny McCants z New Mexico State

Nate Watson z Providence

…i Tom Lacey z Navy

5. Zwycięstwa nie odniosło jeszcze 17 programów DIV I, na czele z Arkansas Pine Bluff, którzy są już 0-8 i ani razu nie byli nawet blisko wygranej.

6. Kolejne zwycięstwa odnieśli wczoraj koszykarze Miami i Texas Tech. W barwach Red Raiders aż 10 graczy utrzymuje średnie powyżej 5 punktów, każdy z nich gra co najmniej 14 minut

6. Jakub Nizioł zdobył 5 punktów dla Cal Poly, ale trafił ledwie jedną z ośmiu trójek. Dorzucił do tego 2 asysty i 1 zbiórkę, a Mustangs przegrali z Idaho. Jakub Mijakowski nie zagrał ani minuty, chociaż aż 60 rozegrano ich w meczu Penn – Monmouth. Po czterech dogrywkach ostatecznie wygrała ekipa Kuby.