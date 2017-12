College Raport 29.11

46 meczów, 92 drużyny na parkietach I dywizji rywalizowało w nocy o kolejną wygraną w sezonie. Przed wami miejsca, w których było najciekawiej.

1) Kansas znokautowało Toledo w pierwszej i dobiło w drugiej wygrywając swój 6 kolejny mecz w sezonie. Wynik 96:58 mówi wszystko. To pierwsza taka seria na starcie sezonu od 2010, kiedy Jayhawks wygrali pierwsze 18 meczów. Starterzy zdobyli 86 punktów i trafili 12 punktów.

Devonte Graham rzucił 35 punktów, dodał do tego 5 punktów i 5 zbiórek. Wszystko na znakomitej skuteczności 14/19 i 5/8 za trzy. Generalnie całe Kansas było skuteczne. Za trzy rzucali na poziomie 60 procent.

Career night from Devonte' Graham highlighted in photo gallery as Jayhawks dominate Toledo: https://t.co/y7pZQbvnzl pic.twitter.com/mnhf9i8R8X — Kansas Basketball (@KUHoops) November 29, 2017

Najwięcej punktów poza Devonte miał Malik Newman – 17. Dwa mniej dołożyło cudowne dziecko miasta Czerkasy – Svi Mikhaliuyk.

2) Jeszcze mniej problemów w swoim meczu miała Wichita State. Wygrała z Savannah State 112:66. Do przerwy prowadziła 26 punktami. To nowy rekord punktowy sezonu dla Shockers. 6 ich graczy miało podwójne zdobycze punktowe. Najwięcej nieco mniej znany Samajae Haynes-Jones – 31. Do tego dorzucił podobnie jak Graham po 5 zbiórek i asyst.

Obok niego 14 punktów i 12 zbiórek miał Darral Willis.

3) Baylor próbowało, goniło, łapało momentum w drugiej połowie aby popełnić głupi błąd i dać odskoczyć na więcej punktów Xavier. Do przerwy było to tylko 5 punktów straty. Na początku drugiej Xavier odskoczyło, Baylor goniło i było już w pewnym momencie tylko 3 punkty od swojego rywala. Muszkieterzy skutecznie odpowiedzieli. To był dobry mecz, prawdopodobnie najlepszy w całej nocy.

Kaiser Gates i JP Macura zdobyli po 19 punktów. Trevon Bluiett nie był tak skuteczny jak nas do tego przyzwyczaił. 10 punktów, 0/4 za trzy, 6 zbiórek i 4 asysty.

Terry Maston miał 15 oczek ale w końcówce opuścił mecz z powodu urazu i już nie powrócił na parkiet.

To była pierwsza porażka Bears w sezonie. Obecnie ich bilans to 5 wygranych i 1 przegrana. Xavier mają tyle samo porażek, jednak jedną wygraną więcej.

4) Po poniedziałkowych meczach ACC prowadziło z Big Ten w serii 2-0 po wygranych Syracuse i Virginii. Dzisiejszej nocy mieliśmy kolejne 5 potyczek tej serii.

Najciekawiej na papierze wyglądało starcie Louisville z Purdue. Cardinals dobrze weszli w ten mecz. Z każdą kolejną minutą uwidaczniała się przewaga Boilmakers. Po wygranej 25 punktami z Arizoną (najwyższa wygrana Purdue z zespołem z TOP25 w historii) pokonali kolejnego teoretycznie lepszego rywala.

O wygranej zdecydował run 19-7 w ostatnich 8 minutach meczu. To już 11 kolejna wygrana we własnej hali dla Purdue.

28 punktów i 10 zbiórek od Edwardsów. 13 dodał Dakota Mathias. W Louisville najlepsi byli V.J. King i Adel Deng. Zdobyli odpowiednio 17 i 13 punktów.

ACC kontra Big ten: 2-1.

5) Northwestern prowadzili z Georgia Tech 10 punktami na 8 minut przed końcem. Nie utrzymali tego a o wygranej ekipy z ACC zdecydowała ta akcja.

To już 3 porażka Nortwestern w sezonie. Wszystko mimo 18 punktów Bryanta McInthosha. 13 oczek rzucił Ben Lammers.

ACC kontra Big Ten: 3-1.

6) Florida State wygrała swój pierwszy mecz w serii ACC vs. Big10. Miała problemy ze skutecznością na starcie drugiej połowy, jednak po chwilowych problemach wróciła do dobrej skuteczności i wygrała swój 6 mecz w tym sezonie i wciąż nie zaznała goryczy porażki.

Dla Rutgers była to pierwsza przegrana w sezonie. Dwukrotnie zmniejszyli przewagę do 3 punktów w drugiej połowie ale nie byli w stanie zrobić tego ostatecznego kroku i prześcignąć Seminoles.

Aż 12 przechwytów i 5 bloków Florida State w tym meczu. Lepsza skuteczność z gry. Rutgers wygrali tablicę i dobrze grali Eugene Omoruyi i Corey Sanders. Odpowiednio 22 i 20 punktów. 24 miał CJ Walker i to on był najlepszym graczem na parkiecie.

ACC kontra Big Ten: 4-1.

7) Virginia Tech grała punkt za punkt z Iowa Hawkeyes w pierwszej połowie. W drugiej wygrała 41:17 a w całym meczu 79:55.

ACC kontra Big Ten: 5-1.

8) Ostatni mecz rywalizacji to pojedynek Wake Forest z Illinois. To Illini byli moimi faworytami w tym meczu i była szansa aby zmniejszyli rozmiary porażki w serii. Nic z tych rzeczy. To był wyrównany mecz. Do przerwy Wake Forest prowadziło jednym punktem. W drugiej wygrali 6-cioma i wygrali 80:73 po 20 punktach Bryanta Crawforda.

To pierwsza porażka w sezonie dla Illinois, którzy obecnie i tak wyglądają dobrze z bilansem 6-1. Wake Forest wygrało swój 3 mecz w 7 starciu w tej kampanii.

ACC kontra Big Ten po wtorkowych meczach to: 6-1.

9) Ole Miss po dogrywce przegrało South Dakota State 99:97. Po pierwszej połowie Rebels mieli 20 punktów straty do rywala. Zagrali znakomite drugie 20 minut jednak w dogrywce okazali się minimalnie słabsi. Szalony mecz.

South Dakota aż 18 razy rzuciła celnie za trzy punkty. Rebels oddali aż 27 prób zza łuku jednak wpadło tylko 7.

Martwi coraz mniejsza ilość minut dla Dominika Olejniczaka. Po ciekawej ilości na starcie sezonu, w tym meczu było ich tylko 6. Dwa niecelne rzuty. Tyle zdążył zapisać w protokole meczowym nasz rodak.

Boxscore z tego spotkania znajdziecie tutaj.

10) Georgetown są już 5-0 w tym sezonie. To pierwszy taki start sezonu od 7 lat. Mecz transmitowany w FOX i generalnie dużo ciepłych słów dostał Patrick Ewing zarówno od komentującego mecz Maine duetu oraz gości w studiu.

Równie ciepło wypowiadali się o Jessie Govanie. Podkoszowy Hoyas znowu był świetny. Konkretnie świetny na 16 punktów i 8 zbiórek.

11) SMU gładko wygrywają swój 6 mecz w tym sezonie z Texas Rio Grande Valley. Shake Milton miał 22 punkty, 5 zbiórek, 3 asysty i 2 przechwyty.

12) Valparaiso wyrównują bilans Duke i są 8-0 w tym sezonie. Jakość rywali oczywiście zupełnie inna. Niższa. Dużo niższa jednak start sezonu robi wrażenie. Teraz przed Valpo prawdziwy test. Mecz z Purdue a za chwilę z Northwestern. Weryfikacja bilansu nastąpi już moment.

13) Zgodne wygrane zespołów z A-10. Zarówno Davidson jak i VCU wygrały swoje mecze dzisiejszej nocy. Były to odpowiednio trzecia i czwarta wygrana w sezonie. Davidson mają bilans 3-2. Rams 4-3 w obecnych rozgrywkach.

Na koniec to co czeka nas dzisiejszej nocy. 78 meczów, kontynuacja serii ACC z Big Ten, a także rywalizacja między Missouri Valley a Mountain West.

Najciekawsze mecze to:

1.00 Villanova – Penn

1.15 Clemson – Ohio State

1.30 Michigan – North Carolina

2.00 Louisiana Tech – Alabama

2.00 Long Beach State – Arizona

2.00 Florida A&M – Texas

3.00 Incarnate Word – Gonzaga

3.15 Miami(FL) – Minnesota

3.15 Boston College – Nebraska

3.30 Duke – Indiana