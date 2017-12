College Raport 1.12.17

Wobec spotkania Notre Dame – Michigan State w ramach ACC/B10 Challenge wiązano ogromne oczekiwania, zwłaszcza wobec niedawnej formy Irlandczyków. Szybko to spotkanie jednak nas rozczarowało i przemieniło się w popis jednego zespołu – Spartans. Podopieczni Toma Izzo rozpoczęli to spotkanie z dużą werwą, grając solidnie po obu stronach parkietu. W połączeniu z nienajlepszą formą Bonzie Colsona pozwoliło to Spartans wygrać pierwszą połowę aż dwudziestoma punktami. ND obudziło się w drugiej połowie, lecz było stać ich tylko na grę jak równy z równym przeciwko Spartans. 81-63 dla MSU.

Większych problemów z wygraną nie miały również West Virginia oraz Texas A&M, pewnie wygrywając swoje spotkania ze słabszymi rywalami. Mountaineers rzucili 102 punktów NJIT, a Maciej Bender zebrał dwie piłki, złapał dwa faule oraz chybił rzut z gry w 10 minut na parkiecie. Aggies z kolei ograli UT Rio Grande Valley, wygrywając 78-62.

Interesujące za to było stacje Texas Tech z Seton Hall. Red Raiders mieli świetny początek sezonu, dzięki któremu udało im się znaleźć w Top 25, lecz to właśnie z ręki Pirates doznali pierwszej porażki w tym sezonie, przegrywając 79-89. Spotkanie to było bardzo wyrównane i dopiero w końcówce Pirates zaczęli uciekać z wynikiem. Relatywnie ciche spotkanie rozegrał Angel Delgado, lecz aż czterech starterów Seton Hall zanotowali podwójną zdobycz punktową. Najlepszą linijkę zanotował Desi Rodriguez – 24 punkty, 7 zbiórek oraz 4 asysty.

Kolejny świetny występ zanotował Trae Young, rzucając 32 punkty, w tym 21 w drugiej połowie. Dzięki jego postawie Oklahoma była w stanie urwać się North Texasowi po męczarniach w pierwszej połowie i ostatecznie wygrać spotkanie.

Interesujące spotkanie miało też miejsce w Orlando, gdzie UCF podejmowało Missouri. Po bardzo zaciętym spotkaniu to Tigers wygrali 62-59, a z niezłej strony pokazał się Jeremiah Tilmon. 14 punktów oraz 7 zbiórek w 23 minuty.

