Tylko 22 spotkania, ale za to już pierwsze konferencyjne! Szybko poszło, ale poniekąd to kwestia specyficznego terminarza w BigTen – to właśnie w tej konferencji miały miejsce dwie pierwsze konferencyjne gry tego sezonu. 1. W pierwszym Purdue ograło na wyjeździe Maryland 80:75. 21 punktów Isaaca Haasa, 20 Dakoty Mathiasa. Edwardsowie tym razem uzbierali 28 oczek i 17 zbiórek. W Maryland najlepsi byli Anthony Cowan – 20 oczek i Kevin Huerter – 19. 2. Northwestern potrzebowało dogrywki aby ograć u siebie Illinois 72:68. 22 punkty dla zwycięzców zdobył Scottie Lindsey, dla Illinois najlepiej punktował Leron Black – 15 oczek. W zbliżających się dniach na parkiety wybiegną kolejne ekipy BigTen, rozgrywając po dwa spotkania. Później wrócą do gier niekonferencyjnych, by wznowić rywalizację wewnątrz konferencji na początku stycznia. 3. W taki sposób Boise State ograło Oregon, kończąc tym samym najdłuższą serię zwycięstw na własnym parkiecie w całej NCAA. Boise State just snapped the nation’s longest home court winning streak in unbelievable fashion. pic.twitter.com/znrXcdKurg — Rob Dauster (@RobDauster) December 2, 2017 4. 21 punktów Marcusa Fostera nie pomogło Creighton wygrać z Gonzagą. Zwycięstwo 91:74 zapewnił Zags tercet Killian Tille, Silas Melson i Zach Norvell, który łącznie zdobył 64 punkty. 5. 27 i 24 – to zdobycze punktowe odpowiednia Joela Berry’ego i Luke’a Maye, który dały North Carolinie wygraną na terenie Davidson. Ten drugi dołożył także 17 zbiórek. Dla gospodarzy 22 punkty zdobył Peyton Aldridge. 6. Spora niespodzianka w stanie Georgia. Miejscowi Georgia Tech przegrali u siebie z jedną ze słabszych ekipa całej I Dywizji – Grambling State 63:64. Tylko Jose Alvarado (22 punkty) i Tadric Jackson (19) dali radę w ekipie Yellow Jackets. Ben Lammers zanotował co prawda 7 bloków, ale był 1-7 z gry. Dla zwycięzców najlepiej punktował Diontae Jones – 18 punktów. 7. Dwa wsady z HS. Jamarcus Sims @JamarcusSims8 (6’2 2018-F) drops the hammer in Georgiana’s road win tonight at Flomaton.#dunk #highlight #highschoolbasketball #alabama #GeorgianaBasketball #Panthers #sctop10 #dropthehammer #highlightdunk @houseofhighlights @sbnation @espn @247sports pic.twitter.com/wkcR2woptE — Georgiana Basketball (@GeorgianaHOOPS) December 2, 2017 Y’all gone feel me soon 🗣🎒🤐 @BrandonOSports @hoopinsider pic.twitter.com/fZOuclYVdO — 0️⃣ (@_SkyHigh0) December 2, 2017

