College Raport 03.12.17

Szybkie podsumowanie nocy. Działo się dużo więcej, ale brak czasu pozwolił na opisanie tylko tych najważniejszych wyników. *Marvin Bagley miał 19 punktów i 12 zbiórek, a Grayson Allen dorzucił 25 oczek w łatwo wygranym przez Duke spotkaniu z South Dakota 96:80. *Devonte Graham w drugim meczu z rzędu zdobył 35 punktów i 5 asyst prowadząc Kansas do zwycięstwa nad Syracuse 76:60. *Kevin Knox (20 pkt, 7 zb) i Hamidou Diallo (19pkt, 6zb) przyczynili się do wygrania Kentucky na Harvard 79:70. Crimson w grze utrzymywał Seth Towns rzucając z ławki 25 punktów, w tym 6/7 za trzy. *Po bardzo wyrównanym pojedynku Wichita State uporała się z grającym zbyt indywidualnie zespołem Baylor 69:62. Dla Shockers Conner Frankamp uzbierał 17 oczek, a w Bears 15 punktów miał Manu Lecomte. *Po kolejnym zwycięstwie na swoim koncie zapisały ekipy Villanova, Virginia, Miami (FL), Arizona State i TCU pewnie ogrywając swoich rywali. *Gracze Xavier świetnie weszli w spotkanie po kilku minutach prowadząc już 21 do 5 i ostatecznie wygrali z Cincinnati 89:76. Jak się okazało tak dobre otwarcie ustawiło przebieg reszty meczu i prowadzeni przez Trevona Bluietta (28 punktów) kontrolowali wynik do końca zawodów. Standardowo nie obyło się bez niepotrzebnych emocji. *Po udanym początku sezonu zespół USC odniósł drugą porażkę z rzędu, tym razem ulegając wysoko SMU 55:72. *Dogrywki potrzebowała Arizona do pokonania UNLV 91:88, a ozdobą była podkoszowa rywalizacja freshmanów. Deandre Ayton zdobył 28 punktów, 10 zbiórek i 3 bloki, a po przeciwnej stronie Brandon McCoy miał 33 oczka i 10 zbiórek. *Mike Morsell rzutem na 1,5 sekundy przed końcem dał zwycięstwo Towson nad Manhattan 56:55. Mike Morsell! pic.twitter.com/o2tTd6q1pN — Mid-Major Madness (@mid_madness) 2 grudnia 2017 *Do rozstrzygnięcia spotkania Liberty z UNC Greensboro potrzebne były aż trzy dogrywki, a bohaterem okazał się Francis Alonso, który uzbierał 36 oczek oraz trafiając decydujące punkty meczu. *Zdobywając 14 punktów z ławki (2/2 za 2, 2/5 za 3 i 4/4 za 1) Jakub Nizioł przyczynił się do zwycięstwa Cal Poly nad Pepperdine 91:81. *Po dogrywce także Ole Miss uległa ekipa Virginia Tech 80:83. Dominik Olejniczak z powodu problemów z przewinieniami na boisku spędził tylko 9 minut notując 2 punkty, 3 zbiórki oraz 2 straty i 5 fauli. *W przegranym meczu Chicago State z Northern Illinois 77:95 Patryk Szpir w 21 minut gry zapisał na swoim koncie 4 punkty oraz po 1 zbiórce, asyscie i przechwycie. *Kilka efektownych akcji: 😱 (via @RadfordMBB) pic.twitter.com/9WjIRHkkJe — NCAA March Madness (@marchmadness) 3 grudnia 2017 Ohhh you fancy huh? (Via @CBSSports) pic.twitter.com/kWspvv0EHn — NCAA March Madness (@marchmadness) 2 grudnia 2017 Put him on a poster!@iamtc5 soars for the And-1 @IowaHoops dunk. pic.twitter.com/TutQqWRaVl — Iowa On BTN (@IowaOnBTN) 2 grudnia 2017

Posted by Kosi @ 3 grudnia 2017

