College Raport 05.12.17

22 mecze w nocy z poniedziałku na wtorek. Głównym daniem rywalizacja w ramach konferencji Big Ten. Pierwszej konferencji jaka rozpoczęła sezon regularny. Oto najciekawsze mecze z nocy. 1) Na początek polski wątek. Jakub Mijakowski podobnie poza kadrą Penn. Quakers wygrywają 6 mecz w sezonie a nasz rodak nie powąchał parkietu. 2) Michigan z Ohio State to był chyba najciekawszy mecz nocy. Wolverines prowadzili do przerwy 13 punktami, grali dobrze na terenie rywala. W drugiej dali Buckeyes zrobić run 31:9, którego następstwem było odrobienie strat i na 12 minut przed końcem wyjście na prowadzenie. OSU napędzali się każdą kolejna akcją. Goście wzięli się jeszcze w garść jednak przegrali drugą odsłonę 41:19. To najmniej punktów w jednej połowie rzuconych przez Michigan w tym sezonie. Nie zawiedli liderzy gospodarzy. Keita Bates-Diop, C.J. Jackson i Jae’Sean Tate. Po stronie Michigan znowu najlepiej wyglądał Moritz Wagner. To była druga wygrana w RS dla Ohio State. Michigan po dwóch meczach ma jedną wygraną i porażkę. 3) W drugim meczu sezonu zasadniczego w Big Ten Indiana grała z Iowa Hawkeyes. Dla Indiany była to okazja do zrehabilitowania się po porażce na starcie RS z Michigan. Podobnie miała Iowa. Hoosiers zdominowali pierwszą połowę, w drugiej kontrolowali sytuację i wygrali pierwszy mecz w ramach B10. 15 punktów i 10 zbiórek dla wygranych miał Juwan Morgan. Po 13 dołożyli De’Ron Davis i Collin Hartman. Gdzie się podziała moc obu programów z poprzednich lat. Obie nie będą walczyć o wysokie cele w tym sezonie. 4) To tyle w ramach raportu z sezonu regularnego. Na dobre we wszystkich konferencjach wystartuje on na przełomie roku. Czas wrócić do fazy non-conference. Oklahoma wygrywa z UTSA bez większych problemów. Trae Young znowu mógł rzucić ponad 40 punktów gdyby trafił więcej niż 9 ze swoich 22 prób z gry. I tak miał 28 punktów, 5 zbiórek, 8 asyst, 3 przechwyty i 6 strat. Najlepszym strzelcem spotkania był gracz San Antonio Jhivvan Jackson z 31 punktami na koncie. Dla Sooners była to szósta wygrana w siódmym meczu w obecnym sezonie. 5) Jock Landale grał w swoją własną grę. Przeciwko Sacramento State osiągnął poziom o jakim mogli pomarzyć nie tylko jego rywale ale również koledzy z drużyny. Monstrualne DD w postaci 37 punktów i 18 zbiórek. To jest coś w NCAA. Do tego 14/20 z gry i pewna 7 wygrana drużyny w sezonie. 6) Dzielenie się piłką i dobra gra w drugiej połowie dały 5 wygraną Iowa State z Northern Illinois. 28 punktów, 7 zbiórek, 4 asysty, 3 przechwyty miał Lindell Wigginton. 24 dołożył Donovan Jackson. 7) Florida Gators przystępowali do meczu z FSU jako 5 drużyna w kraju. To jednak Seminoles wyglądali jak elitarna ekipa w tym starciu i sprawili największą niespodziankę nocy pokonując swoich rywali z Florydy. Seminoles rozpoczęli ten sezon od bilansu 7-0. Ostatni raz coś podobnego zdarzyło im się 10 lat temu. 25 punktów miał Terrance Mann, 17 CJ Walker, a jako drużyna FSU byli lepsi od rywala w każdym statystycznym aspekcie. To druga porażka Gators w tym sezonie i druga z reprezentantem ACC, kilka dni wcześniej przegrali z Duke. 8) Dwa dni temu Wichita State przerwali serię 46 kolejnych wygranych w non-conference Baylor na własnym parkiecie. Dzisiaj w nocy Bears rozpoczęli budowanie jej od nowa. Wygrali swój 6 mecz w sezonie z Sam Houston State. Rywal idealny do wygrania pierwszego meczu streaku. Bears trafili 10 trójek w tym spotkaniu. Najwięcej 4 z nich rzucił Manu Lecomte. 15 punktów mieli Lual-Acuil i Nuni Omot. Mecz do jednej bramki. Dzisiaj w nocy czeka nas sporo dobrego grania. Oto najlepsze mecze: 1.00 Michigan State – Rutgers

1.00 Villanova – Gonzaga

1.00 Ball State – Notre Dame

1.00 Boston University – Miami(FL) 1.00 Virginia – West Virginia

1.00 Vermont – Marquette

1.00 Texas – VCU

2.00 South Dakota State – Wichita State 2.00 Nevada – Texas Tech

3.00 St. Francis(Pen) – Duke

3.00 Texas A&M – Arizona

3.00 Minnesota – Nebraska 3.00 SMU – TCU

3.00 Syracuse – Connecticut

3.00 Utah – Butler

5 grudnia 2017

