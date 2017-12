College Raport 07.12.17

Dzisiaj krótko w formie flesza o najważniejszych wydarzeniach nocy. Nocy niespodzianek! 1) Pierwsza porażka Kansas Jayhawks w sezonie. Ich pogromcami okazali się Washington Huskies. Huskies pokazali w tym meczu super defensywę na tle jednej z najsilniejszych ekip w kraju. Kansas z kolei nie potrafili odnaleźć swojego rytmu na łuku, na którym do tej pory byli znakomici. Trafili tylko 5 na 20 prób. W ekipie Selfa nie zawiódł tylko LaGerald Vick autor 28 punktów i 7 zbiórek. Washington pokazali zespołową koszykówkę. 4 z 5 graczy pierwszej piątki skończyło z double digit. Link do całego spotkania znajdziecie poniżej. 2) Przegrała również Florida Gators. Po raz trzeci w sezonie z Loyola Chicago. Ekipa ze stanu Illinois może na tą chwilę pochwalić się znakomitym bilansem 9 wygranych i tylko jednej porażki. To jeden z najlepszych bilansów drużyn ze słabszych konferencji. Gators są 5-3 w sezonie. Ich ofensywa została stłamszona. Rzucili najmniej punktów w sezonie. Ramblers przerwali serię 12 porażek z zespołami z TOP25. Żaden z zawodników Gators nie zdobył 10 punktów. 3) Byli też tacy z czołówki, którzy nie dali się zupsetować. North Carolina wygrali kolejny mecz, już 9 w tym sezonie. 104:61 z Western Carolina. 6 graczy z podwójnymi zdobyczami punktowymi. Niemal cała kadra Williamsa na parkiecie, z minutami. Sparing. Luke Maye 12 punktów, 12 zbiórek i 5 asyst. UNC trafili 16 z 22 prób za trzy, czyli grali na 72 procentowej skuteczności. 4) Xavier poszli w ślady Tar Heels i wygrali swój mecz. Już 36 z rzędu we własnej hali w non-conference. Nawet przez sekundę nie pozwolili rywalom (Kent State) wyjść na prowadzenie. 26 punktów Trevona Bluietta. 20 dołożył Kerem Kanter – tak tak, brat Enesa. Miał też 8 zbiórek. Xavier są 8-1 w tym sezonie. 5) Virginia Tech wygrywa z Radford 95:68. 6) Świetna druga połowa Louisville przeciwko Sienie. W pierwszej wygrali tylko trzema punktami. W drugiej dali popis ofensywnego basketu. 16 punktów miał Quentin Snider. 17 punktów i 13 zbiórek dorzucił Anas Mahmoud, 10/10 Raya Spaldinga. 7 spotkań w tym sezonie Cardinals i 5 wygranych. 7) Seminoles kontynuują serię wygranych na starcie sezonu. 8 wygrana z Loyola(Maryland). 8) 6 porażka w 10 meczu sezonu dla Wisconsin. W nocy przegrali z Temple Owls czterema punktami 59:55. Są też 0-2 w rozgrywkach RS w Big Ten. 23 punkty, 6 zbiórek i 3 asysty miał Ethan Happ. Jednak w tym zespole tylko on gra w poważną koszykówkę. 9) Alabama wygrywa ważny mecz z Rhode Island 68:64! Aż 24 punkty zdobyli z linii rzutów osobistych.

Posted by wojgrudzien @ 7 grudnia 2017

0 Comments Add Comment

No comments yet. Be the first to leave a comment !