College Raport 08.12.17

W tym tygodniu czwartek i piątek to zdecydowanie spowolnienie w lidze akademickiej. Czwartek to tylko 12 spotkań w I dywizji. 24 z 351 ekip wybiegły ubiegłej nocy na parkiet. Oto co ciekawego udało nam się wyłuskać z tych eventów. 1) Przebudzenie Valparaiso. Po 8 wygranych na starcie sezonu w końcu dostali rywala z najwyższej półki. Nastąpiło brutalne zderzenie z rzeczywistością i z tym ile znaczy ich dotychczasowy bilans. Już od pierwszych minut widać było różnicę klas. Dyspozycja dnia raczej nie ma tu zbyt wiele znaczenia. Tylko 16 punktów w pierwszej połowie przy 36 Purdue. Dla Boilmakers była to 13 z rzędu wygrana w domu. W bezpośrednich starciach obu progamów również są zdecydowanie lepsi bo wygrali 16 z 17 meczów przeciwko Valpo. Po świetnym ostatnim meczu nieco przystopował Isaac Haas. 10 punktów w 21 minut i 4 zbiórki. Carsen i Vincent Edwards zdobyli w sumie 29 punktów i byli najlepsi na parkiecie. 9 wygrana Purdue w 11 meczu obecnego sezonu. Dla Valpo to pierwsza porażka w 9 dotychczasowych meczach. 2) Maryland również dostało chwilę oddechu od rozgrywek sezonu regularnego w Big Ten. Mecz z Ohio to ich łatwa wygrana. Już ósma w tym sezonie w jedenastu spotkaniach. W sześciu domowych meczach przegrali tylko raz i wyglądają całkiem solidnie jak na program bez wielkich gwiazd. 17 punktów i 4 celne trójki Kevina Huertera. 15 punktów i 8 zbiórek oraz 100% skuteczności Michala Cekovskiego. 3) Rutgers w pierwszej połowie nie potrafili odskoczyć od NJIT. Dobra skuteczność z gry w drugiej połowie (57%) dała im 7 wygraną w sezonie. Obecnie Scarlet Knights mają bilans 7-3. 4) Iowa State przegrywała 5 punktami do przerwy z Iowa Hawkeyes. W drugiej połowie wymuszała jednak mnóstwo strat rywali i zamieniała to na punkty. W sumie z 18 strat zdobyła aż 28 oczek. Dalej jest lepsza w rywalizacji z bezpośrednim rywalem. Hawkeyes nie pomogł dobry ball movement i dzielenie się piłką – 23 asysty całej drużyny w meczu. To dla nich już 6 porażka w 10 meczu w tym sezonie. Cyclones z kolei w ośmiu meczach tegorocznego sezonu przegrali tylko 2 razy. 24 punkty miał Lindell Wigginton. Trafił 9 z 18 rzutów z gry i 4 na 8 za trzy. 5) Na weryfikację z mocnym rywalem w stylu Valparaiso wciąż czeka ekipa Patricka Ewinga – Georgetown Hoyas. Póki co tylko raz wygrali z rywalem różnicą mniejszą niż 10 punktów. Średnio są lepsi od swoich rywali aż o 19 oczek. To jednak złudne. Jessie Govan zawodnikiem nocy. 24 punkty, 16 zbiórek i znakomite 9/15 z gry. Znakomite 18 punktów, 8 zbiórek i 4 asysty dorzucił Kaleb Johnson. 6) Northern Iowa wygrywa swój 7 mecz w sezonie. Obecnie są 7-2 w tym sezonie. Podobnie jak ich rywale z nocy Texas-Arlington. 24 punkty Klinta Carlsona. 6/8 za trzy. 7) Pozostałe wyniki: Brevard – South Carolina State 65:93

Drexel – La Salle 72:70

Elon – UNC Greensboro 44:75

Quinipiac – Hartford 75:77

Stony Brook – Columbia 76:66

Eastern Washington – San Francisco 71:81 8) Co czeka nas dzisiaj w nocy? Rozgrzewka przed sobotą. Oto najciekawsze piątkowe starcia. W sumie będzie ich tylko 17 w całej I dywizji. 1.00 Army – Wake Forest

2.00 St. John’s – Arizona State

4.00 Colorado State – Oregon

4.30 Oklahoma – USC

7.00 TCU – Nevada

