Tej nocy tylko 14 spotkań, ale potraktujcie to jako przystawkę przed tym, co będzie działo się dzisiaj – aż 122 spotkania.

1. W hicie dnia w Staples Center Arizona State ograła St. John’s 82-70 i jest już 8-0! W rankingu Kena Pomeroya podopieczni Bobby’ego Hurleya awansowali z pozycji numer 100 na 54. miejsce i są największym zaskoczeniem początku sezonu. Przypominam – Xavier, Kansas State, San Diego State i właśnie St. John’s na rozkładzie.

Co warto zauważyć, tym razem lider ekipy – Tra Holder – był tylko 2/12 z gry (ledwie 7 punktów), ale świetnie zagrała pozostała dwójka czołowych graczy Sun Devils. Shannon Evans rzucił 18 punktów (do tego po 6 asyst i zbiórek), a Romello White 22 i 9 zbiórek. Kodi Justice dorzucił 15 oczek. Dla RedStorm 19 punktów zdobył Shamorie Ponds. Kontuzjowany jest Marcus Lovett.

2. W innych spotkaniu rozgrywanym w LA TCU wygrało z Nevadą 84-80 i są już DZIESIĘĆ-ZERO. Po ostatnich wygranych z SMU i własnie z Nevadą są już naprawdę „na serio”. Fajną sprawą jest to, że w Horned Frogs aż pięciu graczy notuje średnio double-digits.

Z Nevadą najlepiej punktował Jaylen Fisher, zdobywca 20 punktów. Kolejne – już szóste – double double Kenricha Williamsa – tym razem 16/11. Dla Nevady tradycyjnie punktował tercet Jordan Caroline, Caleb i Cody Martin – 65 oczek.

3. Kolejnej porażki doznało USC. Tym razem z Oklahomą (to były trzeci mecz rozgrywany tej nocy w Staples Center), 83-85. Wciąż nie gra DeAnthony Melton. Dla pokonanych 23 punkty zdobył Elijah Stewart, a dla Sooners najlepiej punktował R-E-W-E-L-A-C-Y-J-N-Y freshman Trae Young – tym razem 29 oczek, czyli tyle, ile wynosi jego średnia w tym sezonie. Gwarantuje mu ona bycie najlepszym strzelcem NCAA. Gdy zaczną się spotkania w BIG 12 pewnie nie uda się jej utrzymać, ale i tak – wielki szacun!

4. Pozostało już tylko 8 zespołów bez porażki – Duke, TCU, Arizona State, Villanova, Miami, Florida State, Mississippi State i Georgetown. Na drugim biegunie – bez zwycięstw – jest 7 ekip – Mississippi Valley State, Alabama A&M, Coppin State, Arkansas Pine Bluff, Alabama State, Norfolk State i Texas Southern. Tych ostatnich rozgrzeszam, bo robią tradycyjną objazdówkę po mniej lub bardziej mocnych ekipach, ale na przykład Norfolk State nie wygrało nawet z ekipą spoza DIV I.

5. Raquan Mitchell z Colorado State w akcji:

Gdzieś w III Dywizji gra się tak…

Check out this alley-oop from tonight's action against John Jay! Danny Fusco finds George Keener on the run in the Hawks' 67-55 win over the Bloodhounds! #sctop10 #d3h @sportscenter @d3hoopsville pic.twitter.com/3QqWg0TC60

— Hunter Athletics (@HunterAthletics) December 9, 2017