College Raport 10.12.17

122 mecze, sporo emocji, niespodzianek i dobrych indywidualnych występów. Koszykówka powoli przejmuje soboty w NCAA.

1) Ky Bowman rozegrał najlepszy mecz w karierze na poziomie 30 punktów, 10 zbiórek i 9 asyst prowadząc Boston College do niespodziewanego zwycięstwa nad Duke 89:84. Jerome Robinson dodał 24 oczka, a Jordan Chatman 22 wspólnie rzucając 76 z 89 punktów Eagles oraz trafiając jako zespół aż 15 na 25 prób z dystansu. Z drugiej strony Blue Devils nie zaliczyli dobrego ofensywnego spotkania i poturbowany przez kolegę z zespołu Grayson Allen miał tylko 5 na 20 z gry, w tym 1 na 9 za trzy, a Marvin Bagley zwłaszcza w kocówce był za mało wykorzystywany kończąc mecz z 15 punktami i 13 zbiórkami. Podopieczni trenera Krzyzewskiego ten mecz przegrali jednak w obronie popełniając masę głupich błędów, a zwieńczeniem ich słabej postawy w defensywie był niesportowy faul Trevona Duvala na 17 sekund przed końcem przy stanie -2, który przesądził o losach meczu. Przy słabszej dyspozycji kolegów z dobrej strony pokazał się Gary Trent Jr notując 25 oczek przy 6/13 za trzy (reszta graczy Duke miała w sumie 2/17).

Ten mecz warto obejrzeć w całości – link.

Na koniec warto wspomnieć o dziwnej decyzji organizatorów wyłączających światło, gdy kibice szturmowali parkiet. I o ile wyglądało to dość efektownie, to jednak mogło doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, których ochroniarze nie byliby w stanie dostrzec.

Boston College fans storm the court after knocking off No. 1 Duke. pic.twitter.com/KxykqMdkH7 — Sporting News (@sportingnews) 9 grudnia 2017

2) Po słabszym początku spotkania Wichita State odrobiła pracę domową i prowadzona przez Landry’ego Shameta (30 punktów, 5 asyst) pokonała Oklahoma State 78:66. Cowboys ciągle brakuje dobrej gry Jeffrey’a Carrolla, który jeszcze w zeszłym sezonie błyszczał rzucając niemal 45% za trzy, a w tym przeplata lepsze spotkania z gorszymi trafiając zaledwie co czwarty rzut z dystansu.

3) Faworyci zrobili to co do nich należało:

* Robert Williams zagrał na 8 punktów, 16 zbiórek oraz 4 bloki pomagając Texas A&M w pokonaniu Prairie View A&M 73:53.

* Dzięki bardzo dobrej pierwszej połowie wygranej różnicą 23 punktów Kentucky pewnie ograło Monmouth 93:76. Hamidou Diallo zagrał kolejne dobre zawody kończąc spotkanie z 23 oczkami, ale najlepszy mecz w Wildcats zanotował PJ Washington zdobywając 20 punktów, 6 zbiórek i 4 bloki.

* Zespół Xavier nie pozostawił złudzeń Colorado wygrywając 96:69, a Trevon Bluiett uzbierał 25 punktów, 7 zbiórek i 3 asysty.

* Z łatwością też Seton Hall uporało się z VCU 90:67. Desi Rodriguez zanotował 17 punktów, 7 zbiórek i 4 asysty, a Angel Delgado dodał 14 oczek i 13 zbiórek.

* Grant Williams wciąż nie zawodzi (19 punktów, 8 zniórek 2 bloki), a Tennessee ogrywa kolejnych rywali, tym razem pokonując Lipscomb 81:71.

* Kiedy Miles Bridges robi 17 punktów, 11 zbiórek i 6 asyst, a Jaren Jackson Jr. 17 punktów, 13 zbiórek i 5 bloków Michigan State jest praktycznie nie do pokonania i nie inaczej było w nocy. Spartans wygrali z Southern Utah 88:63.

* Matt Farrell uzbierał 24 punkty i 7 asyst, a Bonzie Colson dołożył 19 oczek i 12 zbiórek w pewnie wygranym spotkaniu Notre Dame z Delaware 92:68.

* Zespół Baylor nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem malutkiej uczelni Randall 105:82, ale tematem meczu były problemy zdrowotne Bears przez co trener Scott Drew do dyspozycji miał tylko sześciu graczy ze stypendium. Szanse wykorzystał Nuni Omot rozgrywając najlepszy mecz w karierze notując 30 punktów (6/8 za trzy) i 6 asyst.

4) Minnesota nie dała rady Arkansas ulegając 79:95. Gracze Razorbacks grając bardziej zespołowo przeważali i prowadzili od pierwszej do ostatniej minuty zapisując na swoim koncie jak na razie najcenniejsze zwycięstwo tego sezonu. Jaylen Barford jak przystało na lidera zdobył 22 punkty, 4 zbiórki i 4 asysty, zaś po przeciwnej stronie najlepiej wypadł Jordan Murphy notując kolejne double-double z 20 punktami i 10 zbiórkami.

5) Po bardzo wyrównanych pojedynku, gdzie praktycznie przez całe spotkanie wynik oscylował blisko remisu Florida pokonała Cincinnati 66:60. To nie był jednak przyjemny dla oka mecz i obie ekipy słabo wypadły w ataku pudłując wiele rzutów oraz notując sporo strat, ale takie spotkania również trzeba umieć wygrywać. Bohaterem Gators okazał się Chris Chiozza, który 6 ze swoich 15 punktów zdobył w ostatnich 72 sekundach meczu.

6) Pierwsza połowa wygrana 45:27 ustawiła przebieg reszty spotkania i pozwoliła West Virginia pokonać Pittsburgh 69:60. Panthers łatwo meczu jednak nie poddali i w pewnym momencie zniwelowali już straty do dwóch punktów, na co na szczęście szybko odpowiedzieli gracze Mountaineers unikając fatalnej porażki. Na swoim bardzo dobrym poziomie zagrał Jevon Carter do 19 oczek dokładając 9 asyst i 6 zbiórek. Maciej Bender na boisku spędził 14 minut zdobywając 2 punkty, zbiórkę i asystę.

7) Gracze UCLA przez 30 minut kontrolowali mecz, Thomas Welsh wyglądał jak gwiazda (22 punkty, 10 zbiórek), a Aaron Holiday grał jak na lidera przystało (27 punktów, 7 zbiórek, 4 asysty), ale potem Bruins zrobili wszystko (kluczowa strata Holiday’a) by przegrać mecz i ostatecznie ulegli po dogrywce Michigan 69:78. W końcówce to jednak Moritz Wagner (23 oczka) i Charles Matthews (20 punktów, 8 zbiórek) przejęli mecz przesądzając o losach spotkania. Warto odnotować, że Wolverines wygrali trafiając 8/22 z linii… w kluczowym momencie Eli Brooks jednak nie spudłował.

Kolejny mecz, który warto obejrzeć w całości – link.

8) Chicago State zanotowało 6 porażkę z rzędu ulegając Oakland 50:82. Patryk Szpir rozegrał aż 34 minuty, ale w tym czasie uzbierał tylko 2 punkty (1/3 za 2), 2 zbiórki i 2 bloki.

9) Po emocjonującej końcówce California wyszarpała zwycięstwo San Diego State 63:62, a bohaterem był rezerwowy Juhwan Harris-Dyson, który w całym meczu zdobył tylko 4 oczka, ale dwa z nich zdecydowały o losach meczu.

10) W pojedynku dwóch wyróżanijących się ekip z mniejszych konferencji lepsza okazał się Florida Gulf Coast, która wygrała z Texas Arlington 85:78. Brandon Goodwin zdobył 23 punkty, 8 asyst i 5 zbiórek, a po przeciwnej stronie nie zawiódł Kevin Hervey notując 25 oczek i 10 zbiórek.

11) Marquette nie pozostawiło złudzeń Wisconsin wygrywając 82:63. Andrew Rowsey miał 24 punkty, 4 zbiórki i 4 asysty, a Markus Howard 23 punkty i 7 zbiórek. Dla Badgers Ethan Happ zanotował 17 oczek, 9 zbiórek i 4 asysty.

12) Pennsylvania zanotowała najcenniejszą wygraną w tym sezonie pokonując Dayton 78:70. Jakub Mijakowski ponownie nie pojawił się na boisku.

13) Tayler Persons znowu to zrobił i cztery dni po tym jak rzutem za trzy wygrał mecz z Notre Dame, rzutem za trzy wygrał mecz z Valparaiso. W sumie zanotował 23 punkty, 4 zbiórki i 4 asysty.

Notre Dame ✅

Valparaiso ✅ Tayler Persons takes down another in-state foe in dramatic fashion! (via @MACSports) pic.twitter.com/vqxnoWykH5 — NCAA March Madness (@marchmadness) 9 grudnia 2017

14) Luwane Pipkins rzucając 30 oczek na świetnej skuteczności (12/16 z gry) poprowadził Massachusetts do niespodziewanej wygranej nad Providence 72:63.

15) We właściwym momencie Marcus Foster wziął sprawy w swoje ręce rzucając 17 ze swoich 19 punktów w drugiej części gry dając Creighton zwycięstwo nad Nebraską 75:65.

16) Deng Adel rzucił 16 punktów, Ray Spalding dodał 10 punktów, 14 zbiórek oraz 5 bloków i Louisville po słabym początku pokonało Indiana 71:62.

17) Jakub Nizioł dał kolejne dobry minuty z ławki, tym razem w 18 minut notując 11 punktów (1/2 za 2, 2/4 za 3, 3/3 za 1), ale jego Cal Poly wyraźnie uległo Fresno State 63:83.

Looks like @jniziol4 Jakub Niziol has a sweet spot! 💦💦 pic.twitter.com/yRMlZdSy6d — Jessica Vo (@JessicaVoSports) 10 grudnia 2017

18) Deandre Ayton nie tylko rozegrał rekordowy mecz w NCAA zdobywając 29 punktów i 18 zbiórek, ale pokazał wszystko by przekonać do siebie skautów i pomógł Arizonie wygrać z Alabama 88:82. Allonzo Trier dołożył od siebie 25 punktów, 6 asyst i 4 zbiórki. Collin Sexton dwoił się i troił rzucając 30 oczek, w tym 15 na 16 z linii, ale poprowadzić Crimson Tide do zwycięstwa się nie udało. Obowiązkowa pozycja dla fanów zarówno NCAA i NBA – link.

19) Middle Tennessee kontynuuje serię zwycięstw przeciwko ekipom z konferencji SEC i w nocy ograli Ole Miss 77:58. Blue Raiders zdominowali grę pod tablicami i Nick King zdobył 25 punktów oraz 6 zbiórek, a Brandon Walters dodał 20 punktów, 5 zbiórek, 4 przechwyty i 4 bloki. W Rebeles 9 minut z ławki otrzymał Dominik Olejniczak notując 2 punkty (1/3 z gry) i asystę.

20) Polacy grali również w niższych dywizjach:

Sebastian Ferenc – 22 minuty, 11 punktów, 9 zbiórek, 2 bloki – wygrana Missouri S&T

Szymon Walczak – 11 minut, 3 punkty, 3 zbiórki – porażka Adams State

Marcin Wiszomirski – 4 minuty – wygrana Pitt-Johnstown

Stefan Marchlewski – 24 minuty, 8 punktów, 2 zbiórki, 2 przechwyty – wygrana Morrisville State