College Raport 11.12.17

Trzydzieści jeden meczów. W jednym z nich mieliśmy sporą niespodziankę i sporo złamanych rekordów. Oto co ciekawego wydarzyło się w NCAA w nocy z niedzieli na poniedziałek. 1) Kansas przegrywa drugi mecz z rzędu w NCAA. Taka sztuka nie zdarzyła im się od 4 lat. Konkretnie od grudnia 2013 roku. Kansas przegrywa drugi domowy mecz z rzędu. Ostatni raz przydarzyło im się to w 1989 roku! Jeśli Wikipedia nie kłamie od 2007 roku Kansas na swojej hali przegrali tylko trzy razy. Dziś po raz czwarty. Arizona State z najlepszym zwycięstwem tego sezonu. — Krzysztof Kosidowski (@Kosi55) December 10, 2017 Sprawcą tych wszystkich nieprzyjemności jest Arizona State. Rewelacja początku sezonu. Drużyna, która wciąż nie zaznała porażki w tym sezonie. Wyrównała stan rywalizacji all-time do stanu 5:5. Starterzy Kansas zdobyli 85 z 86 punktów w tym meczu. Z kolei w Sun Devils sam rezerwowy Remy Martin rzucił 21 punktów. To, że Kansas nie mają ławki może im sporo utrudnić w mega wymagającej w tym sezonie konferencji Big 12. Nie będę opisywał wam przebiegu tego spotkania, bo trzeba zobaczyć to spotkanie, choćby w takim, 9-minutowym skrócie. Tra Holder był znakomity. 29 punktów i 7 asyst. Jeszcze dwóch graczy obok niego miało więcej niż 20 oczek. Shannon Evans miał ich 22 a wspomniany wcześniej Martin 21. W Kansas ponownie najjaśniej świeciła gwiazda Lageralda Vicka, autora 25 punktów i 7 zbiórek. Self skorzystał tylko z 7 zawodników w tym meczu. To dla Jayhawks już druga porażka w sezonie, druga z rzędu. Ich obecny bilans wynosi 7 wygranych i 2 porażki. Arizona State są 9-0. 2) Problemy w pierwszej połowie i przegrana jednym punktem, sporo kłopotów w drugiej. Kiedy jednak przyszło do ostatecznych akcji to liderzy Wildcats schowali układ nerwowy głęboko i pewnie punktowali. La Salle się przyglądało. Villanova pozostaje niepokonana w tym sezonie i wygląda w tym momencie jako pewniak do jedynki w rankingu AP TOP25 w tym tygodniu. Pierwsze w sezonie double double Donte DiVincenzo 18 punktów i 10 zbiórek. Do tego 3 asysty i 4 przechwyty. Liderzy Jaya Wrighta niewiele słabiej. Jalen Brunson zakończył mecz z 17 punktami i 7 asytami. Mikal Bridges miał 10 punktów i 8 zbiórek. Villanova ma 10 wygranych i ani jednej porażki w tym sezonie. 3) Gonzaga pewnie wygrywa swój ósmy mecz w sezonie z Washington Huskies 97:70. Niewiele historii w tym meczu. Zags szybko wybili z głowy równorzędną rywalizację ekipie z Seattle. 23 punkty, 12 zbiórek i 4 asysty miał Jonathan Williams, dwa punkty mniej miał rozkręcony na dobre shooting guard Zach Norvell. Podwójne zdobycze punktowe dodali również pozostali dwaj obwodowi Silas Melson i Josh Perkins. Do tego sporo asyst i walki na zbiórce. Podobnej sztuki dokonali Rui Hachimura oraz Killian Tillie. 4) Purdue z szóstą wygraną z rzędu i 10 w 12 spotkaniach obecnego sezonu. UIPUI nie mieli za wiele do powiedzenia w drugiej połowie. W pierwszej względnie trzymali dystans do Boilmakers. 27 punktów i 4 zbiórki miał Carsen Edwards. To był jego mecz. Ponad 10 punktów mieli jeszcze Vincent Edwards – 12 i 12 zbiórek , oraz Isaac Haas – 14 i 6 zbiórek. 5) Low scoring game w pierwszej połowie i tylko 17 punktów w 20 minut Tulane z Florida State. Ten mecz rozkręcił się dopiero po przerwie, jednak to Seminoles grali w nim pierwszoplanową rolę i wygrali swój 9 mecz w tym sezonie. Obecnie są jedną z 7 niepokonanych ekip w tym sezonie z bilansem 9-0. Pozostałe to: Wciąż zostało 7 niepokonanych ekip:

Villanova 10-0

TCU 10-0

Florida State 9-0

Arizona State 8-0

Miami (FL) 8-0

Mississippi St. 8-0 Georgetown 8-0 — Krzysztof Kosidowski (@Kosi55) December 10, 2017 18 punktów i 12 zbiórek Braiana Angoli. 12 punktów zdobyli zgodnie Trent Forest i Terrance Mann. 6) Virginia Tech podniosła swój bilans o jedną wygraną więcej. Zdemolowała Md. – East Shore aż 93:40 i jest w tym sezonie już z 9 wygranymi w 10 meczach. 7) Znakomita gra duetu Duop Reath i Tremont Waters dał 5 wygraną w 7 meczu sezonu LSU Tigers. Reath miał 30 punktów, 5 zbiórek i 13/17 z gry. Waters blisku triple double, 20 punktów, 9 zbiórek i 10 asyst. 8) Swobodnie swoje mecze ze słabszymi rywalami wygrały drużyny: Iowa Hawkeyes (5-6)

Northern Iowa (8-2)

Iowa State (7-2)

Posted by wojgrudzien @ 11 grudnia 2017

