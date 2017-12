Ledwie 11 spotkań. Tak mało jednej nocy w tym sezonie jeszcze nie było.

1. Northwestern przejechało się po Chicago State 96:31. Zapowiadało się na jeszcze większy pogrom, bo do przerwy było 55:8, ale skończyło się na relatywnie niskim wymiarze kary. Tak słaba pierwsza połowa sprawiła, że John Gasaway odkurzył rekord DIV I

In case it comes up, record for largest margin of victory in a game between two D-I teams.

Tulsa 141

Prairie View A&M 50

December 7, 1995 pic.twitter.com/NU28vJE2sT

— John Gasaway (@JohnGasaway) December 12, 2017