College Raport 15.12.17

Tej nocy tylko jeden zespół z Top 25 rozegrał swoje spotkanie, mowa o #21 – Baylor. Bears nie mieli większych problemów z Texas Southern, wygrywając 99-68. Dobry występ rozegrał wracający po krótkiej przerwie Manu Lecomte – 7/11 z gry, 22 punkty oraz 6 asyst. Problemów nie miała także drużyna USC, wygrywając 82-59 z Santa Clarą. Aż trzech graczy Trojans zanotowało double-double, a Jordan McLaughlin był o punkt od bycia czwartym. Wspomniana trójka – Chimezie Metu, Bennie Boatwright oraz Nick Rakocević wydatnie przyczyniła się do dominacji Trojans na zbiórce – 52-27. Do tego Metu oraz Boatwright przekroczyli barierę 20 punktów. Swój mecz wysoko wygrało także Northwestern, pokonując Valparaiso 84-50. Przewodził im Vic Law z 18 punktami, a kluczem do wygranej okazało się trafienie 12 z 22 trudu trójek. Pierwszy mecz w sezonie wygrało za to Norfolk State, pokonując Mid-Atlantic Christian 112-34. Nie grali skutecznie, ale 66 zbiórek wystarczyło aby zdominować rywala już od pierwszych minut. Tym samym bez zwycięstwa pozostaje już tylko sześć zespołów: Pozostało siedem ekip bez zwycięstwa:

Coppin St. 0-10

Arkansas Pine Bluff 0-10

Texas Southern 0-9

Norfolk St. 0-9

Alabama A&M 0-9

Alabama St. 0-8

Mississippi Valley St. 0-8 Pięć z konferencji SWAC i dwie z MEAC. — Krzysztof Kosidowski (@Kosi55) December 12, 2017

Posted by Dominik Kędzierawski @ 15 grudnia 2017

