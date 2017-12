College Raport 16-18.12.17

Nadrabiamy weekend, bo działo się bardzo dużo. Jak zwykle nie zabrakło wielu niespodzianek i kilka rozstawionych ekip przegrało swoje spotkania.

1) Colorado potrzebowało aż dwóch dogrywek do pokonania South Dakota State 112:103. Dla Jackrabbits Mike Daum zdobył 37 punktów oraz 12 zbiórek i dopóki miał siły utrzymywał swój zespół w grze. Ostatecznie przebywając pełne 48 minut na boisku w drugiej dogrywce nie dał już rady, podobnie jak reszta jego kolegów grających 37+ minut. W Buffaloes bardzo blisko triple-double był freshman McKinley Wright IV notując 30 oczek, 9 zbiórek i 11 asyst.

2) Triple-double dla Houston Baptist zanotował Braxton Bonds (16 punktów, 10 zbiórek, 12 asyst), ale rywalem była ekipa spoza I Dywizji.

3) Kendrick Nunn ponownie pokazał niemały talent ofensywny zapisując na swoim koncie 32 punkty i 7 asyst, ale jego Oakland i tak dość wyraźnie uległo Michigan State 73:86. W Spartans tym razem to nie Miles Bridges (11 oczek), a Nick Ward (15 pkt, 15 zb) i Cassius Winston (19 pkt, 6 zb) najbardziej się wyróżnili.

4) Trae Young mimo nie najlepszej skuteczności (tylko 9/22 z gry) i tak błyszczał w ataku zdobywając 29 punktów oraz 10 asyst prowadząc Oklahomę do niespodziewanej wygranej z Wichita State 91:83. Już po kilku minutach meczu Sooners wyszli na pierwsze prowadzenie, którego nie oddali już do końca, utrzymując 10-15 punktową przewagę. Shockers dobre minuty z ławki dał Darral Willis Jr. notując 20 punktów i 12 zbiórek.

5) Kentucky odniosło pierwsze poważne zwycięstwo ogrywając Virginia Tech 93:86. Niemal przez pełne 40 minut wynik oscylował blisko remisu, ale ostatecznie w końcówce skuteczniejsi byli Wildcats wypracowując sobie kilku punktowe prowadzenie, którego nie oddali już do końca meczu. Kevin Knox miał 21 punktów, 5 zbiórek 4 asysty, a Hamidou Diallo dodał 20 punktów, 5 zbiórek i 3 przechwytów. Warto jednak odnotować, że cały zespól UK trafił 11 na 22 rzutów za trzy i było to ich najlepszy pod tym względem mecz w tym sezonie. W szeregach Hokies na dystansie ponownie niezawodny był Ahmed Hill trafiając 5/7 za trzy i kończąc z dorobkiem 20 oczek, a Justin Robinson do 19 punktów dołożył 9 asyst oraz 5 zbiórek.

6) W 25 minucie meczu zespół Xavier przegrywał aż 22 punktami, ale wtedy po słabszym początku sygnał do ataku dał Trevon Bluiett rzucając ostatecznie 18 punktów w tym te dwa najważniejsze na 6 sekund przed końcem dające wygraną nad East Tennessee State 68:66.

Retweet us if you’ve seen this before. @TrevonBluiett made a clutch shot. @XavierMBB‚s star edges the Musketeers to their 10th win. pic.twitter.com/xe15RYZLfo — #BIGEASThoops (@BIGEASTMBB) 16 grudnia 2017

7) Uniknąć porażki nie udało się ekipie Seton Hall i to pomimo 10-punktowego prowadzenia po pierwszej połowie meczu. Jeszcze 6 minut przed końcem Pirates bezpiecznie prowadzili, by ostatecznie przegrać pozostały fragment meczu 2-15 i ulegając Rutgers 65:71. Knights do zwycięstwa poprowadził duet Corey Sanders (22 punktów, 4 zbiórki) i Geo Baker (17 punktów, 4 zbiórki i 4 asysty). Co ciekawe Angel Delgado zebrał aż 21 z 46 wszystkich zbiórek drużyny.

8) West Virginia rozgromiła występujący w II dywizji zespół Wheeling Jesuit 98:50, a Maciej Bender w 12 minut zapisał na swoim koncie 3 punkty i 2 zbiórki.

9) Kilka planowych zwycięstw notowanych ekipa:

* Miami (FL) – George Washington 59:50

* Virginia – Davidson 80:60

* Purdue – Butler 82:67

* Cincinnati – UCLA 77:63

* Gonzaga – North Dakota 89:83 (po dogrywce)

* Kansas – Nebraska 73:72

* Arizona – New Mexico 89:73

* Texas – Tech – Rice 73:53

* Baylor – Savannah State 118:86 (Jo Lual-Acuil Jr. – 31 pkt, 20 zb, 3 bl)

10) Przez 30 minut Notre Dame kontrolowało przebieg spotkania by ostatecznie przegrać po dogrywce z Indianą 77:80. Ozdobą meczu był pojedynek Bonzie Colsona (29 punktów, 11 zbiórek) z Juwanem Morganem (34 punkty, 11 zbiórek), który wygrał ten drugi zdobywając 8 ostatnich punktów Hoosiers regulaminowego czasu gry oraz 8 kolejnych w dogrywce.

11) Po emocjonującym meczu i szalonej końcówce Oklahoma State sensacyjnie pokonała Florida State 71:70. Jeffrey Carroll wciąż gra nie równo, ale tym razem nie zawiódł zdobywając 23 punkty i 7 zbiórek. W Seminoles wyróżnili się Phil Cofer (22 pkt, 4 zb) oraz Terance Mann (20 pkt, 14 zb).

12) Kolejnym rozstawionym zespołem, który przegrał pomimo prowadzenia przez sporą część spotkania była Florida ulegając Clemson 69:70. Tigers do wygranej poprowadził Marcquise Reed zdobywając ważne punkty oraz notując kluczową asystę i ostatecznie zapisując na swoim koncie 22 punkty, 5 zbiórek oraz 6 asyst.

13) Ekipa Georgetown po wyrównanej pierwszej połowie, w drugiej części meczu szybko wypracowała sobie przewagę i wydawało się, że wciąż będą niepokonani, ale końcówka meczu należała już do graczy Orange i prowadzeni przez Tyusa Battle’a pokonali po dogrywce Hoyas 86:79. Lider Syracuse rzucił 29 oczek, w tym kilka kluczowych trójek w decydującej fazie spotkania, ale solidne wsparcie dali też Oshae Brissett (25 pkt, 14 zb) oraz Frank Howard (19 pkt, 9 as).

14) Max Strus zagrał mecz życia rzucając 33 z 60 punktów drużyny, w samej końcówce dwojąc się i trojąc, co jednak nie wystarczyło i DePaul uległo Northwestern 60:62. Dla Wildcats 25 punktów i 8 zbiórek zdobył Scottie Lindsey.

15) Bardzo dobra dyspozycja strzelecka zawodników Illinois State (Milik Yarbrough – 25pkt, 10zb, 8as; Keyshawn Evans – 25pkt, 4zb, 7as) pozwoliła im pokonać po dogrywce Ole Miss 101:97. Dominik Olejniczak na boisku spędził tylko 3 minuty notując 1 punkt.

16) Patryk Szpir w 9 minut uzbierał 2 zbiórki, a jego Chicago State wysoko przegrało z Bradley 58:84.

17) W takich okolicznościach zespół St. Bonaventure pokonał Vermont 81:79.

#Bonnies win 81-79. #Mobley with a 3 at the horn after a tip in by Vermont gave it a 79-77 lead. Wow!! pic.twitter.com/2hWzVH7nu5 — Jeff DiVeronica (@RocDevo) 16 grudnia 2017

18) Cal Poly uległo Princeton 60:80, a Kuba Nizioł w 11 minut uzbierał 2 punkty (1/5 z gry)i po 1 asyście, przechwycie oraz bloku.

19) Zespół Vanderbilt rozpoczął mecz od prowadzenia 13:0, ale kolejne 20 minut Arizona State wygrała 44:18 i ostatecznie cały mecz 76:64. Tra Holder miał 25 punktów i 5 zbiórek.

20) Po wyrównanym i emocjonującym meczu North Carolina ograła Tennessee 78:73. Joel Berry II miał 21 oczek, a Theo Pinson zanotował wszechstronne 7 punktów, 9 zbiórek 8 asyst, ale bohaterem Tar Heels był Kenny Williams trafiając kluczową trójkę na 35 sekund przed końcem. W szeregach Volunteers 15 punktów i 4 zbiórki zanotował Grant Williams.

21) Polacy grali także z niższych dywijzach:

* Szymon Walczak – 8min, 1as; Adams State – Westminster (UT) 77:93.

* Mateusz Rudak – 26min, 3pkt, 3zb; Birmingham-Southern – St. John Fisher 75:94

* Mateusz Rudak – 24min, 11pkt, 5zb; Birmingham-Southern – Wittenberg 63:86

* Stefan Marchlewski – 31min, 5as, 3zb, 2prz; Morrisville St. – SUNY Canton 72:60

* Stefan Marchlewski – 26min, 2pkt, 4zb, 3as; Morrisville St. – SUNY Delhi 74:78