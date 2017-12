College Raport 19.12.17

35 spotkań, sporo blowutów, dwie spore niespodzianki. Oto najciekawsze wydarzenia nocy w NCAA. 1) Michigan State nie ogrywa, co bardziej demoluje Houston Baptist. Rzuca im 107 punktów (drugi raz w sezonie przekroczyli barierę 100 punktów) i odnosi kolejną, jedenastą już wygraną w tym sezonie. Ponad 60 procent z gry, 50 procent za trzy w tym meczu Spartans. Z bilansem 11-1 jest czołową drużyną I dywizji. Miles Bridges zrobił swoje one man show. 33 punkty, 14 rzutów i 11 celnych. Do tego 6 zbiórek i 5 asyst. 20 punktów i 6 zbiórek Nicka Warda. Double double Cassiusa Winstona – 10 punktów i 12 asyst. Dwucyfrową liczbę punktów (14) dał jeszcze Joshua Langford. 2) Podobnej sztuki dokonała w nocy Gonzaga. 101:71 z UIPUI. To już 10 wygrana w 12 meczu Buldogów. Ten mecz zabili pod koszem Jonathan Williams i Killian Tillie. Obaj grali po 26 minut i w tym czasie byli niesamowicie skuteczni. Williams miał 17 punktów i 14 zbiórek. Francuz był jeszcze lepszy. 27 punktów, 4 zbiórki, 2 asysty i 2 przechwyty. 9 punktów i 3 zbiórki w 12 minut Jacoba Larsena. Bardzo fajny zawodnik. Kolejny wysoki z Zags z dużymi możliwościami. Mają oko do wyszukiwania zdolnych centrów. 3) Kansas mają problemy w tym sezonie. To widać przy starciach z mocnymi ekipami. Ich gra opiera się na rzutach z dystansu, jeśli trafiają są mega mocni. Jeśli im nie idzie, to ich taktyka się sypie. Brakuje zmienników. O tym piszemy już od dawna. Te problemy nie istnieją w starciach ze słabymi ekipami. Dla nich Kansas to wciąż potentat. Tak samo było w nocy w meczu z Omaha. 109:64 i gładka wygrana. 26 punktów, 4 zbiórki i 4 asysty Sviety Mikhaliuyka. 10/13 z gry. Ukrainiec w końcu ma swoje duże minuty i dużą rolę u Selfa. Double digits od Lageralda Vicka, Malika Newmanna i Udoki Azuzbuike. 4) TCU!! TCU!! 11 wygrana w sezonie. Zero porażek! Są blisko idealnego bilansu przed startem rozgrywek w konferencji Big 12. Podobnie jak poprzednicy z dzisiejszego wpisu gładko wygrali swój mecz. W pierwszej połowie wypracowali tylko 2 punkty przewagi, w drugiej zabili rywalizację. 20 punktów JD Millera, 18 i 10 zbiórek Vladimira Brodzianskyego. 17 punktów Kenrich Williams. 5) Arizona odbudowuje się po tragedii na Bahamach. Ktoś o tym pamięta? 6 wygranych z rzędu i bilans 9-3. Dzisiaj w nocy easy win z North Dakota. 83:53. 25 punktów i 9 zbiórek DeAndre Aytona. 15 od Allonzo Triera, 11 Rawle Alkinsa. Sean Miller odbudowuje zespół przed najważniejszymi meczami. 6) Florida State przegrali ostatnio pierwszy mecz i nie są niepokonani. W meczu z Charleston Southern w pierwszej połowie również nie wyglądali najlepiej. W drugiej jednak uratowali się przed serią 2 porażek z rzędu. Są 10-1 w tym sezonie i są jedną z rewelacji. Nie spodziewałem się takiej gry tej drużyny po stracie całego korpusu z poprzedniego sezonu. 7) Po pierwszej połowie wygranej 52:32 wydawało się, że Creighton łatwo dowiozą wygraną z Texas Arlington do końca. W drugiej goście szarpnęli, ale Blue Jays obronili się na swoim terenie i wygrali 90:81. 32 punkty Marcusa Fostera. Do tego 6 zbiórek, 4 asysty i 2 przechwyty. 8) Jeśli chcecie obejrzeć przedświąteczną ofensywną mizerię to polecam mecz z dzisiejszej nocy. Texas kontra Tennessee State. 47:46 to nie jest wynik po 20 minutach. To wynik końcowy spotkania. Longhorns przetrwali mimo drastycznie niskiej skuteczności. 35 procent z gry, 14 za trzy i 65 z linii osobistych. Smart posłał na parkiet tylko 7 graczy. Ponownie w ofensywie najlepiej spisywał się duet Osetkowski (16) i Roach (12). Draft watch: Mo Bamba 4 punkty, 7 zbiórek i 4 bloki. Tylko 1 celny rzut na 8 prób. 9) Pozostałe „planowe” wygrane faworytów: Marquette z Northern Illinois 79:70. Tulane z Nicholls State 76:69. Fresno State z CSU Mont. Bay 93:56. Valparaiso z Santa Clara 76:68. 10) Największa sensacja to nocy to porażka Indiany Hoosiers. Po wygranej w weekend z Notre Dame sądziłem, że drużyna złapie rytm przed kolejnymi starciami w Big Ten, a oni przegrali 20 punktami z IPFW. Pozwolili rywalom rzucić aż 56 punktów w drugiej połowie. 11) Nowy, świeży ranking AP z wczoraj wygląda następująco: RK TEAM RECORD PTS 1 Villanova (45) 11-0 1,602 2 Michigan State (15) 10-1 1,560 3 Arizona State (5) 10-0 1,429 4 Duke 11-1 1,390 5 North Carolina 10-1 1,332 6 Miami 9-0 1,308 7 Kentucky 9-1 1,231 8 Texas A&M 9-1 1,156 9 Xavier 10-1 1,073 10 West Virginia 9-1 1,040 11 Wichita State 8-2 851 12 Gonzaga 9-2 831 13 Virginia 9-1 796 14 Kansas 8-2 791 15 TCU 10-0 789 16 Purdue 11-2 706 17 Oklahoma 8-1 691 18 Arizona 8-3 396 18 Baylor 9-2 396 20 Cincinnati 9-2 314 21 Tennessee 7-2 308 21 Texas Tech 9-1 308 23 Seton Hall 9-2 223 24 Florida State 9-1 164 25 Creighton 8-2 144

